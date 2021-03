Spoleto, Assemblea del Partito Democratico: la nostra posizione di fronte alla crisi

“A chi accusa il Pd di Spoleto di essere una stampella o di essersi impuntato sull’atto delle dimissioni del Sindaco rispondiamo che si tratta di una linea dettata dalla coerenza politica”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La linea del Partito Democratico non è mai c ambiata sin dall’inizio di questa crisi: chiedevamo le dimissioni del Sindaco e l’apertura di consultazioni aperte a tutte le forze politiche, sociali ed economiche, le associazioni e i sindacati per costruire un governo di salvezza cittadina con l’obiettivo di portare la nostra città fuori dalla grave emergenza che i cittadini stanno vivendo sulla loro pelle.

Nulla è cambiato da allora.

Il Partito Democratico, al termine di un’assemblea che si è tenuta ieri sera, ritiene, come ha ritenuto sin dall’inizio, che l’unica via per evitare la fine di questa amministrazione fosse nelle mani del Sindaco. Le sue dimissioni sarebbero state un atto necessario per dare discontinuità ad un governo guidato dal centrodestra che è fallito miseramente.

A 48 ore dall’inizio del Consiglio comunale prendiamo atto che non ci sono novità e che sul tavolo rimane solo la mozione di sfiducia calendarizzata per l’11 marzo.

A chi accusa il Pd di Spoleto di essere una stampella o di essersi impuntato sull’atto delle dimissioni del Sindaco rispondiamo che si tratta di una linea dettata dalla coerenza politica. Gli irresponsabili o gli incompetenti forse sarebbe meglio cercarli nella maggioranza di centrodestra che ha prima scelto questo Sindaco e poi ha governato Spoleto negli ultimi due anni e mezzo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.