Spoleto, assegnato il XXV Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale

Ecco i premiati

Il 18 dicembre 2020 è stato reso pubblico – sui canali social della manifestazione – il video di Premiazione della XXV edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale che, in quest’anno di emergenza pandemica, ha sostituito l’usuale Cerimonia di Premiazione.

Il bilancio del 2020, nonostante tutto, è stato molto positivo con 97 Cortometraggi iscritti provenienti da tutt’Italia (ma anche dalla Polonia, dalla Spagna, dall’Iran) che hanno impegnato le diverse Giurie del Premio nelle varie fasi di valutazione.

La Rosa dei Finalisti, già vincitori del Premio “Giuria di Selezione”, era così composta:

· Fuor d’acqua di: Alessandro Marano

· Che fine ha fatto l’inciviltà? di: Delio Colangelo

· Buonanotte/Goodnight di: Yohana Ambros

· Solo un film di: Emanuele Tabarrini, Pietro Gobbi

· L’uomo fuori di: Stefano Aderenti

· Siamo tutti sullo stesso barcone di: Diego Monfredini

· Discorso di Pericle agli Ateniesi di: Alberto Sansone

· Love is Love di: Alessia Pischedda

· Una giornata al lago di: Federica Salvatori

· Sola in discesa di: Claudia Di Lascia, Michele Bizzi

· Perdutamente di: Emilio Guizzetti

· 12:30 di: Natalia De Martin Deppo

Le tre Giurie che, quest’anno, hanno attribuito i Premi ai Finalisti hanno così espresso i loro verdetti:

PREMIO “GIURIA DEI GIOVANI – MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”

PREMIO “GIURIA DELLA CRITICA”

SOLA IN DISCESA di Claudia Di Lascia, Michele Bizzi

PREMIO “IN CAMMINO” (Giuria dei giovani immigrati-richiedenti asilo ospiti dei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi nei servizi della Cooperativa Sociale Il Cerchio)

CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTÀ? di Delio Colangelo

Tra i pubblici ringraziamenti dovuti dall’Organizzazione, si evidenziano quelli

· al Comune di Spoleto

· alla Giuria della Critica: Stefano Alleva (regista), Riccardo Biadene (regista), Daniele Dottorini

(giornalista e docente in “Storia del cinema italiano” e “Teoria e tecnica del montaggio”), Ewa

Spadlo (attrice e docente di recitazione).

· alle Direzioni ed agli insegnanti di tutte le scuole che hanno accolto la nostra proposta, a tutti i 679

ragazzi e ragazze che hanno partecipato alla Giuria dei Giovani

· al SIPROIMI, il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri

non accompagnati del Ministero dell’interno

· al Banco Desio per il suo supporto.

Un ultimo “grazie” è stato riservato, indistintamente, a tutti i 97 Autori che hanno partecipato a questa XXV

edizione e che, di fatto, l’hanno resa possibile.

Per tutti, l’appuntamento è stato rinnovato per il prossimo 2021 per la XXVI edizione.

INFO: https://sites.google.com/view/premionickelodeon/