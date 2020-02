Il Decreto Sindacale di nomina é stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Spoleto

Sarà l’avv. Elisabetta Mazzoli il nuovo assessore alle risorse umane e alle partecipate del Comune di Spoleto.

È quanto ha stabilito con decreto sindacale il Sindaco de Augustinis che ha conferito alla Mazzoli, fino alla scadenza del mandato elettorale, le deleghe assessorili Risorse umane del comune, Rapporti con le società partecipate dell’ente (ad esclusione dei rapporti con ASE s.p.a. e delle modalità di gestione del ciclo dei rifiuti da parte di VUS s.p.a.) e Politiche in materia mortuaria e cimiteriale.

Mazzoli ha esperienza e competenza nell’area del diritto penale e civile in generale. In particolare nei settori del diritto commerciale e societario, bancario, assicurativo, contrattuale, ADR e nell’attività di negoziazione e stragiudiziale. Queste competenze derivano dall’esercizio della professione forense e dalla consulenza svolta per istituti di credito ed aziende, anche quale in house lawyer e anche attraverso la partecipazione a numerosi corsi di formazione e convegni, pure come relatore, soprattutto nell’area delle ADR (Alternative Dispute Resolution), della negoziazione e del contenzioso bancario. L’esperienza nelle ADR discende dall’esercizio della funzione di mediatore nelle procedure gestite dalle Camere di Commercio e da quella di arbitro. L’esperienza nell’insegnamento proviene da corsi di formazione e convegni, nonché dallo svolgimento costante di questa attività anche in ambito universitario.