Spoleto Art Festival si gemella con il Premio Bancarella e con Il Premio Oscar Wilde

Grande finale di anno per il Menotti Art Festival che ha incassato anche il ricevimento ed il consenso del Ministero della Cultura, ma in particolare la coesione e la partnership con il Premio Oscar Wilde di cui il prof Luca Filipponi è stato eletto presidente ed il premio Bancarella con il quale il premio Spoleto Art Festival ha iniziato una proficua collaborazione con il Premio Bancarella di Pontremoli ( in foto a Pontremoli la sigla dell’accordo con Luciano Preti, Luca Filipponi Presidente del menotti art festival, Sabrina Morelli v.Presidente del Premio Oscar Wilde, il Sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri).

Dopo la presenza a Stoccolma al Nobel Week ed all’Accademia dei Nobel a Sanremo a Villa Nobel Luca Filipponi presenzierà a Roma il 27 dicembre presso il Gran Hotel Flora Rome Mariott Salone Dolce Vita alle 15 30 alla cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Oscar Wilde che ha visto tra le protagoniste la stessa Sabrina Morelli, scrittrice e poetessa e vice presidente dell’Oscar Wilde, Maria Concetta Borgese scrittrice e letterata siciliana in qualità di Presidente della Commissione Scientifica del Premio.

Tra gli ospiti del premio la Musicista Elena Sabatino direttore artistico musicale del Menotti art Festival Spoleto, Daniele Cappa Patron del Marchio Wilde Premio letterario Europeo, nonchè autore di successo e caporedattore del quotidiano la Notte e la presentazione della serata evento di Barbara Lenti, confermatissima dopo il successo del premio Spoleto Art Festival Letteratura. Confermatissime anche le partneship con L’Accademia Auge del Rettore Prof Giuseppe Catapano e del Presidente prof Cesare Cilvini e con la Fondazione Tau del dott Umberto Giammaria che sarà tra i protagonisti dela sezione accademica del Premio Wilde che svolgerà il giorno 6 febbraio insieme al Premio Internazionale Comunicare l’Europa presso la Sala del Parlamento Europeo in piazza Venezia 6, sempre a Roma. Ecco l’elenco dei Premiati del Premio Internazionale Oscar Wilde ( concorso per autore 2024): Nela Munic Ionescu, Claudio Raspollini, Luigi Pullia,Patrizia Riello Pera, Lavinia Simona Eleches Feldelmann, Giorgia Vitale,Alessandro Nardelli, Massimo Del Zio, Maria Tedeschi, Anna Ferretti, Cettina Marcellino, Edna Dayse Rodrigues de Oliveira, Luigi del Vecchio, Emanuela Lanni, Susanna Musetti, Maria Divina Alves Fonseca, Antonio Giulio Alagna, Anna de Fulviis, Emanuela Mari, Anna Maria Fabbri, Isabel Russinova, Giuseppe Petrarca, Paola Biadetti, Fabia Baldi, Giuseppe de Chiara, George Labrinopoulos, Roberta Gulotta, Monica Pelliccione, Angelo Sagnelli ( direttore artistico dello Spoleto Art Festival letteratura), Sandrino Aquilani ( Sindaco di Vetralla), Roberto Croce, Aurelio Bettini, Raffaele Lallo, Giovanna Fusco, Paolo Coen, Antonio Ventrone, Anna Maria Stefanini, Francesco Terrone ( membro ed oratore del Nobel Week 2024).

Il prof Luca Filipponi sarà anche il titolare degli eventi di celebrazione dei 100 anni dalla morte di Franz Kafka che si chiuderanno con un convegno internazionale ed un premio importante.