Spoleto Art Festival è di fatto la capitale Italiana dei premi Letterari, presenti i più importanti editori italiani

Il Menotti art festival Spoleto consolida la parte artistica , ma fa esplodere la sezione letteraria e di editoria d’autore , tanto che saranno presenti in città i più importanti editori italiani e relativi manager ed autori. Se ci sono tanti editori , anche gli organizzatori italiani top 10 hanno dato l’ok per la presenza nella città del Festival tanto che si incontreranno i membri ” del Pentagono delle Arti letterarie” a partire dal premio Bancarella con Il Sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri ( in foto con Luciano Preti, artista e professore, Luca Filipponi, Aurelio Bettini, scrittore, Sabrina Morelli, giornalista e scrittrice, Maria Concetta Borgese scrittrice) che non sarà presente direttamente per gli impegni elettorali inToscana, Luca Filipponi ( presidente del premio Spoleto art festival letteratura), Giuseppe Catapano ( Presidente onorario del Premio Oscar Wilde che si terrà a Vetralla), Alfonso Bottone, direttore del festival in costiera amalfitana.it, Roberto Sarra presidente e direttore artistico del Premio Nazionale Cattolica, un vero e proprio pentagono della letteratura che va dal tirreno all’Adriatico passando ovviamente per Spoleto.

L’evento più atteso sarà appunto il premio letterario in programma il sabato 27 settembre al chiostro di san Nicolò con tanto di annullo filatelico delle poste italiane, presentazione di libri di successo e delle cartoline che celebreranno alcuni autori clou e di successo del Menotti art festival Spoleto. Consolidato anche il gruppo storico del menotti art festival Spoleto che resiste in modo solido e coeso dal 2008 con la cura e la direzione artista di Paola Biadetti con la mostra evento al Nicolò con Silvio Craia, Anna de Fulviis, Alessandro Grabrielli, Giombarresi Rosetta, Lo Coco Mario, Maurizio Maglio, Maiorini Piergiorgio, Silvio Natali, Omar Olano, Serafini Elisabetta. Insomma tanti eventi artistico, letterari, musicali e teatrali da non perdere.