Spoleto, arrestato spacciatore di cocaina: sottratti 10.000 € tra droga e denaro

I militari dell’Arma hanno colto in flagranza di reato un 20enne straniero trovato in possesso di droga occultata nei propri indumenti, dosi nascoste nella propria abitazione insieme a ingenti somme di denaro non giustificabili, ritenuto verosimile provento dell’attività illecita

Nel pomeriggio di sabato – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto, nell’ambito di specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno tratto in arresto un cittadino (cl. ‘03 di origine albanese) resosi autore di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico il personale dell’Aliquota Operativa durante l’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha proceduto al controllo di un ragazzo, sul territorio italiano da pochi mesi, trovato in possesso di una dose di cocaina.

Nel dettaglio, – prosegue la nota – dopo una preliminare verifica del documento di riconoscimento, si procedeva ad attenta perquisizione personale che consentiva il recupero di altre due dosi di cocaina. Successivamente si provvedeva a perquisizione domiciliare con il rinvenimento di ulteriori 14 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, nonché 8.400 euro, denaro ben occultato, verosimilmente, provento dell’attività illecita, non essendo giustificato da nessuna attività lavorativa svolta dal giovane.

Immediatamente l’uomo veniva condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, la pesatura della droga e l’inoltro della campionatura per verificare l’esatto quantitativo corrispondente, nonché la qualità della sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito il soggetto veniva dichiarato in stato d’arresto per la successiva convalida.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota dei Carabinieri – si presumono innocenti.