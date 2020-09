Spoleto, arrestati due giovani spacciatori

Trovati dalla Polizia in possesso di cocaina nella zona industriale di Santo Chiodo

Continua incessante l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti posta in essere dagli uomini del Commissariato di Spoleto. Nei giorni scorsi, gli uomini del Commissariato di Spoleto, durante un servizio straordinario e preordinato al contrasto dei reati connessi al traffico ed alla cessione di stupefacenti, hanno arrestato due cittadini di nazionalità albanese nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante l’attività di controllo del territorio, erano state notate a più riprese, autovetture ferme al margine di alcune vie del quartiere “Santo Chiodo” con all’interno giovani ragazzi che, pur abitando in altre città umbre dichiaravano di trovarsi in quel luogo per attendere degli amici spoletini per poi recarsi nei locali della città. La pattuglia della Volante ha notato un’autovettura ferma contromano lungo una via poco illuminata del quartiere; i poliziotti hanno proceduto al controllo degli occupanti risultati essere due cittadini albanesi – regolari sul territorio nazionale – rispettivamente di anni 23 e di anni 26. I ragazzi, che sono domiciliati a Perugia, alla vista della Volante hanno assunto un comportamento vistosamente nervoso, muovendosi compulsivamente all’interno dell’abitacolo come se stessero nascondendo qualcosa sotto i sedili anteriori. Naturalmente la circostanza non è sfuggita agli Agenti che subito hanno illuminato l’interno dell’autovettura con delle torce ed hanno individuato, sul tunnel del cambio dell’autovettura, degli involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina.

Alla luce del rinvenimento i due occupanti della macchina venivano subito sottoposti a perquisizione personale e veicolare talché veniva rinvenuta, nascosta in una lattina di una nota bibita gassata, altra sostanza stupefacente già confezionata in dosi pronte per lo spaccio e la somma in contanti di circa 1000,00 euro. La sostanza stupefacente è stata ovviamente sequestrata cosi come la somma rinvenuta indosso ai due spacciatori, ritenuta essere provento dell’attività di spaccio.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale Monocratico di Spoleto ha convalidato l’arresto ed ha applicato ad entrambi gli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di firma a cadenza giornaliera presso la Questura di Perugia, misura immediatamente eseguita dagli uomini del Commissariato.

