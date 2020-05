Spoleto, approvati i progetti esecutivi finanziati dal GAL per 360mila Euro

L’Assessore Urbani:”Sono investimenti importanti, che ci consentono di accrescere l’appeal turistico del nostro centro storico senza gravare sul bilancio comunale” – i quattro progetti

Approvati dalla giunta comunale i progetti esecutivi ammessi a finanziamento dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Valle umbra e Sibillini lo scorso ottobre. Nell’ultima seduta, infatti, sono state vagliate le schede progettuali elaborate dall’Assessorato Cultura, Sviluppo economico, Fondi europei e valorizzazione del Centro storico guidato dall’On. Ada Spadoni Urbani.

Quattro gli interventi che hanno permesso all’amministrazione comunale di ottenere complessivamente circa € 360.000: dalla realizzazione del Museo Aumentato delle Scienze della Terra e del Territorio (MAST), al potenziamento e riqualificazione dei servizi offerti al Museo del Tessuto e del Costume, fino al miglioramento energetico e del sistema di illuminazione di Palazzo Mauri. Previsto anche un progetto di riqualificazione turistica della parte di centro storico compresa tra il Complesso monumentale di San Nicolò e Palazzo Collicola.

“ La possibilità di programmare interventi di valorizzazione e rilancio, anche in chiave turistica, di alcuni spazi museali e aree del centro storico – ha dichiarato l’assessore alla cultura e allo sviluppo economico Ada Spadoni Urbani – attraverso investimenti che non gravano in alcun modo sul bilancio comunale, è un’occasione sulla quale abbiamo il dovere di lavorare fino in fondo e al massimo delle nostre capacità, soprattutto in un momento in cui ogni azione finalizzata allo sviluppo economico del territorio assume una valenza maggiore. Ora attendiamo l’approvazione definitiva da parte del GAL, per mettere gli uffici nella condizione di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori”

I PROGETTI

Museo Aumentato delle Scienze della Terra e del Territorio (MAST)

La realizzazione sarà finanziata con € 71.816,28, consentirà non solo di rendere pienamente fruibile il Laboratorio di Scienze della Terra, allestendo al suo interno un percorso tematico permanente e tecnologicamente innovativo sulla valenza naturalistica e geologica del territorio tramite i materiali delle collezioni “Francesco Toni” e “Bernardino Ragni”, ma anche di apporre la segnaletica necessaria a fare del Laboratorio il punto di partenza per l’esplorazione dei luoghi di pregio ambientale del territorio

Museo del Tessuto e del Costume

I 100.000 euro di finanziamento previsto consentiranno sia di potenziare e riqualificare i servizi offerti, sia di aumentare la disponibilità dei materiali informativi, anche tramite strumentazioni tecnologicamente avanzate e di valorizzare il patrimonio culturale del museo. Un intervento che, unito al progetto di miglioramento strutturale che interesserà Palazzo Rosari Spada, permetterà di avere un nuovo allestimento all’interno di locali totalmente rinnovati

Palazzo Mauri

Il finanziamento di € 92.845,11 serviranno a migliorare le condizioni microclimatiche ed energetiche ed il sistema di illuminazione del cortile coperto, che ospita alcuni servizi della Biblioteca comunale ed il Caffè letterario, costituendo un punto qualificato di socializzazione, ricreazione, informazione e studio per la città.

“Spoleto di mezzo, creativa, sociale e culturale”

Il progetto, finanziato con € 95.196,64, punta a valorizzare, anche a fini turistici, la parte di centro storico compresa tra il Complesso monumentale di San Nicolò e Palazzo Collicola, favorendo la nascita di una sorta di distretto culturale-creativo attraverso l’utilizzo degli spazi in disuso e sottoutilizzati.