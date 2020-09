Spoleto, aperte le pre-iscrizioni alla Scuola di Musica e Danza “A.Onofri”

La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre

Aperte le pre-iscrizioni per la Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”. Anche per l’anno scolastico 2020-2021 l’amministrazione comunale intende avviare l’attività della Scuola in presenza, garantendo ovviamente, alla luce del permanere dell’emergenza Covid, il rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

Pur dovendo rimandare il rinvio dell’apertura delle iscrizioni, il Comune di Spoleto ha deciso di avviare una procedura di pre-iscrizione che consentirà anche di verificare l’interesse verso le attività della Scuola in questo nuovo contesto.

Per formalizzare la pre-iscrizione sarà necessario presentare, entro il 30 settembre, la documentazione pubblicata nel sito del Comune di Spoleto (modulo di domanda e prospetto delle quote 2020-2021 sono scaricabili qui >> https://bit.ly/3iXMRVr), che verrà successivamente utilizzata per l’iscrizione ufficiale.

Le pre-iscrizioni daranno diritto alla frequenza della Scuola nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fino al numero di allievi che l’amministrazione fisserà successivamente all’approvazione del bilancio.

I corsi di studio previsti sono batteria, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, organo, pianoforte, saxofono, tromba e trombone, violino, violoncello, canto, danza classica (propedeutica I, propedeutica II, amatoriale), musica d’insieme per fiati ed esercitazioni orchestrali (gratuita), musica d’insieme per archi ed esercitazioni orchestrali (gratuita), attività corali, propedeutica musicale I, propedeutica musicale II, teoria, ritmica e percezione musicale.

Il modulo di domanda va compilato e spedito via email a scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it (con allegata scannerizzazione del modulo e del documento di identità), oppure consegnare all’ufficio cultura in via Brignone 14, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al numero 0743 218615.