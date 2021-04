Spoleto, aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica

Per l’anno scolastico 2021-2022 le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2021

Aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di mensa scolastica nell’anno scolastico 2021-2022. Il Comune di Spoleto ha infatti deciso di anticipare i tempi permettendo di presentare la domanda a partire dal mese di aprile, con l’obiettivo di rendere più agevole alle famiglie l’inoltro delle richieste ed evitare l’affollamento negli ultimi giorni a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico.

Il servizio di mensa scolastica è attivo in tutte le scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, a tempo pieno o con rientri pomeridiani ed è garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti a seguito della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Per l’iscrizione si consiglia di scegliere la modalità online tramite il sito internet http://www.panperfocaccia.net. Resta comunque possibile consegnare i moduli (necessario fissare un appuntamento) direttamente al Consorzio Abn in via degli Ulivi 1 (SS Flaminia, zona industriale San Giacomo) o nelle modalità indicate nel depliant informativo >> https://bit.ly/32jBel5.

La richiesta di agevolazione, che potrà essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione o in un momento successivo, deve comunque essere consegnata prima che si inizi ad usufruire del servizio (potranno usufruire del servizio coloro che risulteranno regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dell’anno precedente).

I genitori che necessitano dell’attestazione di pagamento del servizio di mensa scolastica per l’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei redditi, dovranno accedere al sito www.panperfocaccia.net e scaricare il documento utilizzando il seguente percorso: Homepage/menù principale/documenti disponibili/clic link attestazione spesa in formato PDF da scaricare.

L’informativa e la relativa modulistica per l’iscrizione è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Spoleto >> https://bit.ly/3e2QqZg.