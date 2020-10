Spoleto, annullata la 26^ Mostra Mercato funghi ed erbe spontanee

Lo ha annunciato la Pro Loco “A.Busetti”

In considerazione del costante e preoccupante aumento dei contagi Covid 19 che si stanno riscontrando in questo ultimo periodo e delle nuove restrittive norme che regolano la organizzazione di grandi eventi, il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Spoleto, ha deciso di annullare la manifestazione Mostra Mercato funghi ed erbe spontanee, giunta alla ventiseiesima edizione.

“Siamo molto dispiaciuti, ha commentato la Presidente della Pro Loco di Spoleto, di non poter realizzare questa manifestazione che ha riscosso sempre un grande interesse ed ha portato a Spoleto tantissime persone, ma le attuali condizioni non ce lo permettono. Rivolgiamo quindi la nostra attenzione al Natale 2020, per il quale stiamo già lavorando, con la certezza che sarà più bello di sempre.“

Lo riferisce in una nota la Pro Loco “A.Busetti”