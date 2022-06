Spoleto, Andrea Borgotti confermato segretario della sezione locale della Lega

Nel direttivo anche: Dante Rossi, Cesare Loretoni, Andrea Antimiani e Cristian Dell’aira

Nei giorni scorsi presso la sede Lega di Spoleto, alla presenza del

referente provinciale della Lega Perugia, Manuela Puletti, del responsabile organizzativo della Lega Umbria Marco Grosso e del tesoriere Luca Valigi, che ha presieduto il congresso, i militanti della Lega, hanno eletto

all’unanimità, Andrea Borgotti, quale segretario della Lega Spoleto.

Insieme a Borgotti faranno parte del direttivo anche: Dante Rossi, Cesare Loretoni, Andrea Antimiani, Cristian Dell’aira.

“Ringrazio i militanti per la fiducia che mi è stata riconfermata per la seconda volta – ha detto il segretario Borgotti- ed i vertici del partito a livello provinciale e regionale, per la stima che sempre hanno testimoniato nei miei confronti. Con orgoglio ed impegno continuerò ad esercitare il mio ruolo consapevole di avere alle spalle un gruppo coeso e con gli stessi ideali e di essere affiancato da un consiglio direttivo ‘storico’ composto da persone che, nel bene e nel male, non hanno mai mollato,rimboccandosi le maniche. Siamo pronti a cogliere tutte le sfide e lavoreremo duramente per riportare Spoleto dove merita”.

A chiosa di Borgotti, è intervenuta anche la referente provinciale della Lega Perugia, il consigliere regionale Manuela Puletti,

“Continuano i congressi della Lega – ha aggiunto Puletti referente provinciale – ed anche Spoleto ha eletto democraticamente il suo segretario cittadino ed il direttivo di sezione.

Un tangibile segnale di ripartenza che non solo rende più capillare e strutturato il lavoro che stiamo facendo nei territori, ma riavvicina la politica ai cittadini.

Dopo due anni in cui gli incontri ed i confronti si sono svolti on line, attraverso le varie piattaforme, finalmente torniamo tra la gente, nelle sezioni, per ascoltare proposte e criticità, per percepire di nuovo quelle sensibilità che purtroppo il Covid aveva inevitabilmente messo da parte”.

“Sono convinta – ha concluso il referente provinciale Puletti – che Andrea Borgotti, con la determinazione e la passione di chi c’è sempre stato e ci ha sempre creduto, saprà bene accompagnare la sezione di Spoleto insieme a tutto il direttivo eletto e al Senatore Stefano Lucidi, verso traguardi importanti”.