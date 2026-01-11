Spoleto, ampliati gli orari della Radiologia: esami anche la sera e il sabato

  • Redazione
  • Gennaio 11, 2026
    • Buone notizie per l’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto e per la sanità del territorio. A partire dal 12 gennaio saranno ampliati gli orari di accesso alle prestazioni diagnostiche radiologiche, con un servizio straordinario attivo nelle ore serali dal lunedì al venerdì e nel pomeriggio del sabato. L’iniziativa rientra nel piano regionale per la riduzione delle liste d’attesa e il miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari.

    A darne notizia è stato il consigliere regionale del Partito Democratico Stefano Lisci, che ha affidato l’annuncio a un post pubblicato sui social, riportato integralmente di seguito:

    C’è un’altra buona notizia per l’ospedale di Spoleto e, più in generale, per la sanità umbra che ho il piacere di condividere con voi.

    Nell’ambito delle iniziative promosse da Regione Umbria e Usl Umbria 2 per la riduzione delle liste d’attesa, anche al San Matteo degli Infermi verranno ampliati gli orari di accesso alle prestazioni diagnostiche.

    A partire da domani, 12 gennaio, sarà infatti attivo un servizio straordinario di Radiologia nelle ore serali, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23, e il sabato dalle 14 alle 19.

    Una ulteriore iniziativa fortemente voluta e per la quale si è lavorato molto in questi ultimi mesi. L’obiettivo è duplice: ridurre i tempi di attesa per gli esami radiologici più richiesti e migliorare l’accessibilità ai servizi per i cittadini, offrendo nuove possibilità di prenotazione al di fuori dei consueti orari diurni.

    Questa novità arriva a una settimana dall’attivazione della guardia radiologica notturna, che prevede – come non era mai avvenuto nell’ospedale di Spoleto – la presenza di un medico radiologo h24, sette giorni su 7. Questo vuol dire che se prima l’accesso agli esami diagnostici per le emergenze veniva garantito attraverso le reperibilità o il trasferimento in altre strutture, con tempi inevitabilmente più lunghi per l’utenza, ora tutto questo può avvenire in modo puntuale e diretto, grazie alla presenza fissa del medico nel presidio ospedaliero.

    Come ha detto nei giorni scorsi il direttore generale della Usl Umbria 2, Roberto Noto: “Con questa misura siamo in grado di fornire, in ogni momento, risposte rapide, efficaci ed efficienti in Pronto Soccorso e di ridurre le liste di attesa per gli esami diagnostici, ampliando l’accesso alle prestazioni”.

    Grazie ancora una volta al dg Noto, al direttore della struttura complessa di Radiologia, dottor Federico Crusco e a tutti coloro che stanno lavorando concretamente per potenziare e migliorare tutti i servizi.

    Quello che si è appena concluso, ci tengo a sottolinearlo, è stato un anno di lavoro intenso, incessante, il più delle volte silenzioso, svolto dietro le quinte, con pazienza e determinazione e che sta portando progressivamente a piccoli e grandi risultati che fino a qualche tempo fa sembravano inimmaginabili. Chi ben conosce le dinamiche e i meccanismi complessi della sanità sa bene che prima dell’attivazione o riattivazione di ogni servizio occorre creare tutte le condizioni per farlo in modo serio, strutturato e duraturo. È quello che stiamo cercando di fare e che continueremo a fare con grande impegno e serietà.

    Consentitemi, non per ultimo, di ringraziare il dottor Marco Trippetti, che mi affianca in questo percorso in cui, oltre alla indubbia volontà politica e alla passione e all’attenzione per i territori, sono necessarie anche competenze tecniche qualificate e adeguate.”

     

