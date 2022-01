Spoleto, alla Rocca Albornoz la seconda edizione della rassegna “Fiber Art”

Fino al 16 gennaio



Fino a domenica 16 gennaio 2022 continuerà alla Rocca Albornoz di Spoleto la II edizione della rassegna biennale “Fiber Art”, manifestazione patrocinata dalla Regione Umbria, dal Comune Di Spoleto e dal Museo nazionale del Ducato di Spoleto. Diverse sono le sedi scelte per ospitare le opere di allievi di numerose Accademie di Belle Arti italiane e straniere insieme a docenti ed artisti già affermati.

Nel caso specifico la Galleria Officina d’Arte e Tessuti ospita sette artiste del feltro. I temi sviluppati sono di grande attualità, come la crisi ambientale, l’economia circolare, il tema del riciclo e ancora la vita al tempo della pandemia da Covid-19. “Quattro le sedi espositive: quattro spazi per porre l’Arte al centro e per riflettere sull’Arte”. L’ideazione e il coordinamento è a cura di M. Giuseppina Caldarola e Pierfrancesco Caprio.