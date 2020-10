Spoleto: alla Ex Panetto e Petrelli , un nuovo Supermercato

Cancellata la storia di una città con la sua archeologia industriale

E’ cosi’ è arrivato il via libera . Approvato il “piano attuativo attraverso la delibera di Giunta n. 194 di iniziativa privata” riguardante la ristrutturazione edilizia ed urbanistica della Ex Panetto e Petrelli , in via Martiri della Resistenza 61 , immobile acquistato all’asta fallimentare dalla Collerisana s.r.l, e che vedrà quale prossima destinazione d’uso la costruzione di Supermercato di media e grande distribuzione.

Lo stabilimento ex Panetto e Petrelli Fu edificato negli anni Venti con criteri d’avanguardia per trasferirvi un’attività tipografica ed editoriale che, dai primi del secolo, è rimasta attiva fino ad una decina di anni fa. ultimi esempi di manufatto industriale in qualche modo ancora integro a Spoleto

Purtroppo il tempo scorre inesorabilmente , le offerte di un Mercato globalizzato che vedono le Multinazionali invadere i nostri territori , offerte economiche allettanti a suon di Milioni,

Arriveranno le risposte , in questo caso saranno evidenziate le opportunità occupazionali , allora forse tutti si ricrederanno anche perché bisogna vivere per sbarcare il lunario tutti i santi giorni , soprattutto in questi ultimi periodi laddove il lavoro a Spoleto è una vera meteora che ha proiettato la città soprattutto in altri settori nel vortice negativo di una crisi che da anni vede coinvolte , attività commerciali, artigiani, aziende , piccole e medie imprese.

Già in tempi non sospetti gran parte della cittadinanza richiese di salvare l’immobile e destinarlo in collaborazione con istituzioni culturali locali a spazi di incontro , mostre temporanee e permanenti ; un museo della fotografia spoletina, nel contempo un Referendum popolare di tipo abrogativo, deliberativo e revocativo su materie di esclusiva competenza locale come strumento democratico di verifica, e per dare voce ai cittadini.

Rosario Murro