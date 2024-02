Spoleto alla Borsa Internazionale del turismo di Milano

L’assessore Giovanni Angelini Paroli presente insieme a Carlo Filippi, Presidente di ConSpoleto. Collaborazione pubblico-privata per presentare pacchetti turistici s u cultura, arte, enogastronomia e outdoor.

Dopo la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini dell’ottobre, la promozione turistica della città di Spoleto è proseguita a febbraio con la partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, tra le manifestazioni di settore più importanti a livello nazionale.

A rispondere all’avviso della Regione Umbria, rivolto solo a soggetti privati (non agli Enti Locali) interessati a partecipare, ha risposto il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto che ha allestito nello stand della Regione, lo spazio informativo dedicato alla città.

Il Comune di Spoleto, presente con l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Giovanni Angelini Paroli, ha collaborato con il Consorzio per presentare alla BIT gli eventi principali della città, legando a questi dei pacchetti promozionali specifici.

Cultura, arte, enogastronomia e outdoor i temi su cui è stata impostata la presentazione del territorio: dal Festival dei Due Mondi alla Stagione del Teatro Lirico Sperimentale, da Dolci d’Italia e Eat – Enogastronomia a Teatro alla Spoleto Norcia in MTB.

“Negli ultimi due anni la presenza di città ai principali appuntamenti di promozione turistica è stata costante, contribuendo a far conoscere non solo il nostro territorio, che ogni volta riceve riscontri molto positivi dagli operatori del settore – ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – ma anche la programmazione dei maggiori eventi della città. Si tratta di un impegno diretto dell’amministrazione comunale, che punta sul coinvolgimento e la collaborazione con gli operatori turistici e gli organizzatori dei principali appuntamenti di Spoleto”.

“Partecipare alla BIT è senza dubbio un’opportunità per il nostro settore, perché ci permette di presentare le offerte ed i servizi delle strutture ricettive del ConSpoleto, mettendole in relazione con le proposte culturali, artistiche, enogastronomiche e sportive della città – ha spiegato Carlo Filippi, presidente del Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto – La collaborazione con il Comune rientra in questa nostra attività informativa e promozionale, una sinergia pubblico-privato utile che permette di presentare in maniera organica le tante opportunità che il nostro territorio può offrire al turista”.