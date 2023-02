Su cultura, arte, enogastronomia e outdoor l’interesse maggiore. L’assessore Angelini Paroli:”I riscontri sono molto positivi. Il lavoro fatto e le collaborazioni avviate stanno dando i loro frutti, dobbiamo continuare così”

Dopo la presenza al TTG di Rimini lo scorso ottobre, il Comune di Spoleto dal 12 al 14 febbraio ha partecipato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, tra le manifestazioni di settore più importanti a livello nazionale.

L’evento è stata l’occasione per promuovere gli aspetti turistici di maggiore richiamo della città, forti non solo dell’appeal conquistato negli anni, ma anche dell’importante riconoscimento della Lonely Planet, che ha segnalato la Regione Umbria come unica destinazione italiana tra le mete “Best in Travel 2023”.

Cultura, arte, enogastronomia e outdoor sono stati gli elementi che hanno suscitato il maggiore interesse, tanto tra il pubblico presente alla fiera (la postazione del Comune di Spoleto era all’interno dello stand della Regione Umbria), quanto tra gli operatori turistici.

Dai grandi eventi in programma nel 2023, primo fra tutti il Festival dei Due Mondi, all’offerta legata agli appuntamenti sportivi, su tutti La SpoletoNorcia in MTB, ormai punto di riferimento nazionale per gli appassionati del mountain-bike, fino alle manifestazioni dedicate all’enogastronomia, come Dolci d’Italia, Eat – Enogastronomia a Teatro e Spoleto nel piatto.

“Stiamo ricevendo riscontri molto positivi dagli operatori del settore – ha dichiarato l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Giovanni Angelini Paroli – perché la diversificazione dell’offerta non solo dà la possibilità di soddisfare target di pubblico diversi, ma permette anche di garantire ai turisti in visita in città una qualità del soggiorno di livello elevato. I numeri del 2022 relativi ai flussi turistici hanno fatto registrare aumenti importanti, segno che le collaborazioni avviate e le proposte realizzate hanno dato i frutti sperati. Si tratta ora di non fermarsi, di dare maggiore consistenza e prospettiva al percorso fatto fin qui negli ultimi dodici mesi. La costante partecipazione ad appuntamenti fieristici dedicati al turismo diventa in quest’ottica condizione imprescindibile”.