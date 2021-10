Spoleto, al via “Una staffetta per il Milite Ignoto” con 48 Granatieri di Sardegna

Foto e video della partenza. Le parole del sindaco Sisti

Si è tenuta questa mattina la celebrazione per il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. La cerimonia, che si è svolta al monumento ai Caduti di Colleattivoli, ha dato il via alla manifestazione sportiva non competitiva “Una staffetta per il Milite Ignoto”, voluta dal Comando delle Forze Operative Sud di Napoli e organizzata a Spoleto dal Comando del 2° battaglione Granatieri “Cengio”.

All’iniziativa, che terminerà mercoledì 27 ottobre alle ore 10, stanno partecipando 48 Granatieri effettivi al battaglione che, nell’arco delle 24 ore, si passeranno il testimone lungo il percorso indicato nel centro storico tra viale dei Cappuccini, viale Giacomo Matteotti, via arco Druso, via del Municipio, giro della Rocca, via Aurelio Saffi, corso Mazzini, piazza della Libertà e piazza Carducci.

Presenti questa mattina anche il sindaco Andrea Sisti e il Tenente Colonnello Andrea Pagliaroli, Comandante del 2° battaglione Granatieri “Cengio” (presenti anche il Capitano Teresa Messore, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Spoleto e il Comandante della Polizia Municipale Massimo Coccetta).

“La sua presenza contribuisce non solo a sottolineare il legame indissolubile tra la città di Spoleto e il 2° battaglione – sono state le parole rivolte al sindaco dal Comandante Pagliaroli – ma rappresenta anche la condivisione di quei valori che sono propri del Milite Ignoto, ossia senso di responsabilità e intima convinzione che tenere fede al giuramento di fedeltà alla Repubblica possa significare anche il sacrificio estremo. Con la celebrazione di oggi intendiamo omaggiare anche tutti coloro che, in silenzio, compiono ogni giorno il proprio dovere di cittadini”.

“Condivido pienamente il senso del suo intervento – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti nel corso della cerimonia – Il rapporto tra la città e i Granatieri di Sardegna si è andato sempre più rafforzando, anche grazie all’importante contributo che avete sempre garantito al nostro territorio nei momenti di difficoltà, non ultimo il terremoto del 2016. Il Milite Ignoto rimanda ad un periodo storico in cui l’Europa era funestata dalla guerra, dove gli Stati si combattevano invece di cooperare. Oggi tutto questo fortunatamente non esiste più – ha aggiunto il sindaco – Abbiamo bisogno di pace e il vostro ruolo ha assunto un’importanza sempre maggiore in questo senso. Il lavoro che svolgete e l’impegno che mettete in quello che fate è veramente encomiabile e di questo vi ringrazio a nome della città”.

Alla manifestazione sportiva parteciperà domani mercoledì 27 ottobre anche il sindaco Andrea Sisti che percorrerà, insieme al Comandante del 2° Battaglione Granatieri e alcuni militari (il passaggio del testimone è in programma alle ore 9.30), il giro di chiusura da via Fontesecca a piazza Duomo.