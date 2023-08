Spoleto, al via un corso di ginnastica dolce rivolto agli anziani

Dal 1 settembre, alla Casa Bianca, grazie al progetto ERICA

Comincerà venerdì 1 settembre il percorso di “Ginnastica dolce” rivolto agli anziani del territorio presso la Casa di Quartiere della Casa Bianca. Grazie al progetto ERICA (Esperienze in rete per Interventi di promozione della Cultura della Salute e della Prevenzione degli Anziani) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Umbria le AssociazioniMiloud e I Miei Tempi propongono attività rivolte agli anziani e, in particolare in questo caso, l’associazione Miloud dà il via ad un percorso gratuito di ginnastica dolce gestito da un fisioterapista qualificato. Gli incontri, completamente gratuiti, inizieranno il 1° settembre fino al 6 febbraio e si terranno il martedì e il venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30. È necessaria la prenotazione al numero 0743221300