Spoleto, al via le iscrizioni agli asili nido

Anno educativo 2022-23

Dal 4 aprile al 6 maggio sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2022-23. Tutte le informazioni sono online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto https://bit.ly/3r5bPbs.

Gli asili nido comunali sono tre: gli asili nido “Il Girotondo” e “Il Carillon”, entrambi ubicati in via Martiri della Resistenza e gestiti in forma diretta dal Comune di Spoleto e l’asilo nido “Il Bruco” di via Olimpia a San Giacomo, gestito in forma indiretta.

In totale i tre asili nido offrono 90 posti, dei quali una parte è destinata ai bambini già iscritti nell’anno educativo 2021-2022. Anche nel prossimo anno educativo 2022-2023, sarà attivato il convenzionamento con tre asili nido privati autorizzati grazie al quale sono riservati al Comune di Spoleto 5 posti, anche in questo caso in parte destinati ai bambini già iscritti lo scorso anno.

I nidi privati sono: “Il Nido delle Piccole Api” (fraz. Morgnano, 3), “Favolandia” (via E. Torricelli, 3) e “Città Domani” (via della Repubblica).

I genitori potranno conoscere gli asili nido nei tre giorni di apertura previsti il 12, 21 e 27 aprile, recandosi presso le strutture dalle ore 17.00 alle 19.00 per una visita guidata dalle educatrici. Un percorso virtuale è disponibile accedendo ai video presenti nel sito istituzionale: https://bit.ly/3j81UxA.

La domanda potrà essere inoltrata tramite procedura online, appositamente predisposta dall’Ente collegandosi al Portale dei Servizi online del Comune di Spoleto al link: https://online.comune.spoleto.pg.it.

L’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

È ancora previsto per questo anno educativo l’invio tramite pec all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Per tutte le informazioni relative al servizio e per la compilazione della domanda è possibile contattare i numeri 0743 218519 – 732 – 714 o scrivere all’indirizzo email primainfanzia@comune.spoleto.pg.it.

Il Regolamento di gestione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia offre la possibilità, per coloro che non presenteranno domanda di iscrizione entro i termini previsti, di poterlo fare dal mese di settembre in poi. Tali domande potranno essere accolte secondo l’ordine di arrivo e confluiranno in una seconda graduatoria dalla quale si attingerà una volta esaurita quella scaturita dal bando di aprile.

Per la frequenza al servizio asilo nido è previsto il pagamento di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza. Sono inoltre previste agevolazioni sulla base dell’ISEE (valido per prestazioni agevolate per minorenni). Coloro che intendono richiedere le suddette agevolazioni devono inoltrare specifica richiesta con apposito modulo, prima dell’inizio della frequenza al servizio.