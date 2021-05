Spoleto, al via le attività di Outdoor Umbria

Tanti appuntamenti alla Casina dell’Ippocastano: il programma delle prossime settimane

Dopo una lunga attesa, finalmente, iniziano le attività di Outdoor Umbria, ATS, di cui fanno parte Social Sport Spoleto, Il Sorriso di Teo, La SpoletoNorcia in MTB, Umbria Training Center, Unique Fitness & Salute, Performat Salute Umbria di Manuela Germani, In&outdoorumbria di Irene Maturi, Tasting Travel di Daniela Cittadoni e Love Umbria Tours di Cristiana Fittuccia.

Al quartiere generale della Casina dell’Ippocastano, Outdoor Umbria, rappresenta la forma più adeguata e trascinante del Turismo Outdoor, la professionale competenza dell’Esperienza del Benessere e la Guida aggiornata di percorsi fitness, mountain bike, trekking, hiking e molte altre nuove proposte turistiche nell’incanto dei sentieri dell’Umbria.

Questo il programma delle prossime settimane:

8/9 MAGGIO: Weekend Wellness: un weekend di Fitness e sano divertimento alla Casina dell’Ippocastano per grandi e bambini, un modo nuovo per vivere active la città di Spoleto. Divertenti attività in programma: Spoleto Music Tour con cuffie wireless in giro per la città, Fitness for Kids e Baby Dance, Fitness Walking e Fit Boxe. A seguire un confronto con l’esperto dal titolo ” Alimentazione e Benessere” un momento in cui i partecipanti potranno confrontarsi con dubbi e curiosità riguardanti la sana alimentazione e i vari significati legati al cibo

15/16 MAGGIO: Weekend Pet&Friends: la Casina sarà la splendida location per dimostrazioni di Agility Dog e Rally O (percorsi di obbedienza con i cani), esibizione dei cani di soccorso del gruppo “Le Aquile”, una sorpresa divertente per i bambini e, inoltre una bellissima visita alla collezione di Biologia Animale del prof. Bernardino Ragni – divertimento assicurato per tutti

22/23 maggio: Weekend L’acqua, un bene prezioso” quando le tematiche di sensibilizzazione ambientale diventano iniziative di interesse per grandi e bambini, il gruppo Outdoor da il meglio di sé:.Percorsi guidati alle fontane pubbliche della città, escursioni a piedi sulle vie degli antichi acquedotti del territorio spoletino, percorsi in bicicletta “I mulini della Valle Spoletana”, Caccia al tesoro per i ragazzi tra le fonti, fontanili e fontanelle del centro storico “Scopriamo il grande Ciclope”, appuntamenti di sensibilizzazione all’uso dell’acqua, e una selezionatissima escursione alla Valle Intiera per ammirare un luogo fuori dal tempo, dove si conserva un delicatissimo ecosistema primordiale. E ancora tanto da programmare!

29 maggio/02 giugno Weekend La Terra e Green Days : un lunghissimo weekend ricco di iniziative legate ai frutti della Terra, al patrimonio arboreo di Spoleto, a visite guidate sulla storia in pietra della città di Spoleto e percorsi di Erboristeria Urbana a Spoleto. Inoltre straordinari laboratori per bimbi sulla tematica ambientale “Le Api” e laboratori per la famiglia sulla tematica “Il riciclo alimentare” – escursioni in bici al Monteluco e tanto divertimento.

A breve sarà on line il nuovo sito iinternetfi Outdoor Umbria dove , oltre al programma delle attività, saranno proposti pacchetti turistici.