Spoleto, al via il 74° Concorso del Teatro Lirico Sperimentale

Giuria internazionale di grande livello

E’ iniziato regolarmente questa mattina il 74mo Concorso di canto 2020 che si protrarrà fino al 29 febbraio 2020 presso il Teatro Nuovo di Spoleto. A seguire, nei giorni 1 e 2 marzo 2020 si svolgeranno le audizioni collegate al Concorso, dove potranno essere ascoltati i candidati che hanno superato i limiti di età previsti dal regolamento del Concorso (32 anni per soprani e tenori e 34 anni per mezzosoprani, contralti, bassi e baritoni) e non sono cittadini dei paesi europei o facenti parte del Programma Europa Creativa. In totale si sono registrate al momento 120 iscrizioni tra il Concorso e le Audizioni.

I partecipanti al Concorso sono provenienti da Italia, Germania, Ucraina, Francia, Armenia, Polonia, Olanda, Regno Unito e Grecia. La giuria internazionale è presieduta dal celebre soprano Grace Bumbry e composta dal baritono Renato Bruson, dal Direttore d’Orchestra Carlo Palleschi, dal critico musicale e musicologo Mauro Mariani e da Michelangelo Zurletti, Direttore Artistico dello Sperimentale.

Considerando la situazione di emergenza nazionale, si è registrato un 10% di assenze; lo sperimentale si e’ rapportato costantemente con il Sindaco del Comune di Spoleto e il dirigente preposto alla protezione civile per poter gestire al meglio e in maniera corretta la situazione.

Oggi e domani verranno effettuate le prove eliminatorie e successivamente si continuerà con la prova semifinale e la finale nei giorni 28 e 29 febbraio.