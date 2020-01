Spoleto, al via i Concerti della galleria 2019/2020

Tutto il programma

Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 11 presso la Sala Pegasus in Piazza G. Bovio a Spoleto si terrà il primo concerto (programmato in precedenza ma annullato per indisposizione di un’interprete) della nuova stagione ideata ed organizzata dalla galleria «Officina d’Arte e Tessuti» con il patrocinio del Comune di Spoleto.

Come di consueto, il metodo dei curatori è stato quello di individuare uno specifico periodo temporale ed analizzarlo.

Mentre lo scorso anno il tema è stato il Romanticismo, in particolare il lied romantico, in questa edizione viene messo in luce un periodo ricco dal punto di vista della produzione artistica e musicale quale è il Novecento. “Percorsi musicali del Novecento” è il titolo dei concerti di questa nuova edizione, che inaugura la stagione l’8 Dicembre con una esecuzione dedicata a due maestri fondamentali per la musica moderna e contemporanea quali Alban Berg e Paul Hindemith.

Seguirà il 7 Marzo 2020 un concerto sul tardo Romanticismo con musiche di Richard Strauss, Charles Auguste de Bériot e Richard Wagner ed un terzo a maggio, molto importante, intitolato “La musica da camera italiana del Novecento”, periodo caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio musicale, del quale si sono scelti alcuni brani di autori quali Luigi Dallapiccola e Ottorino Respighi e lied italiani dell’epoca. Un piccolo contributo, non esaustivo ma significativo, un omaggio alla musica italiana moderna, che non viene frequentemente rappresentata, nonostante il valore dei musicisti.



PROGRAMMA



PAUL HINDEMITH: Vierzehn leichte Stücke

Kanonische Variationen



ALBAN BERG: Sieben frühe Lieder

Sonata op.1



INTERPRETI



NYLA van INGEN Soprano

GUSTAVO GASPERINI Violino

MONICA PONTINI Violino

LUCIA SORCI Pianoforte