Spoleto, al Teatro Nuovo Menotti il Russian Ballet College

‘Spoleto d’Estate’ in collaborazione con la Settimana Internazionale della Danza. Venerdì 14 agosto ,ore 18.30 e 21.30



Torna la grande Danza a Spoleto con il Russian Balle Ensemble e i primi ballerini della Scala

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.

I giovani talenti del Russian Ballet Ensemble, trai quali figurano molti vincitori dell’Internaaional Dance Competition Spoleto e non solo, in quanto vantano successi nei teatri Europei, Russi e Asiatici (Berlino, Riga, Seoul, Sochi, Mosca, Krasnoyarsk), danzeranno “Chopiniana” il balletto romantico per eccellenza su musiche di Chopin e coreografie di Fokine e “Ballando Gershwin” una serie di brani sulle musiche più conosciute del grande compositore, coreografate dal Maestro Alberto Montesso. Infine i meravigliosi Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko eseguiranno il balletto “Caravaggio”del coreografo Mauro Bigonzetti, ultimamente danzato a Palazo Madama sede del Senato: Un programma veramente ricco e coinvolgenteper unp spettacolo che riporta la “Danza” al posto che merita nella storia tersicorea della città di Spoleto.