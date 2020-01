Spoleto, al teatrino di S.Rita in scena la commedia musicale “Ta pum-to e… fine”

Scritta e diretta da Giancarlo Iommi – Sabato 8 e domenica 9 febbraio

(DMN) Spoleto – Sabato 8, alle ore 21 e domenica 9 febbraio, alle ore 18, al teatrino di Santa Rita, in via XVII Settembre 12, andrà in scena la commedia musicale “Ta pum-to e… fine”, scritta e diretta da Giancarlo Iommi.

Sul palcoscenico saliranno Samuele e Mario Cozzari, Piero Teso, Alessio Mosca, Maria Rachele Rosati, Beatrice Pellicoro, Mariangela Campoccia e Francesca Natalizi. La Musica, i testi e la Chiatarra sono curate dallo stesso regista Giancarlo Iommi, mentre la tastiera e la consulenza musicale sono affidate ad Aldo Calvani. Raul Valocchi al basso, Paolo Allegrini alle percussioni. Luci e mixer saranno curate da Massimo Fedeli mentre riprese e montaggio video sono di Videoart Spoleto di Fabrizio Venturi.

Ingresso ad offerta