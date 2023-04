L’appuntamento è sabato 8 dalle 19 con un live music

Una serata di crowdfunding per raccogliere i fondi destinati alla mostra di Gabriele Donati, il fotografo spoletino scomparso prematuramente lo scorso settembre. L’appuntamento con “Niente canzoni d’amore”, questo il titolo della serata, è per sabato 8 aprile al Coworking Spoleto (via del Mercato,2) dalle 19 in poi dove, con un contributo partecipativo volontario a sostegno della mostra, si potrà ascoltare un live acustico degli AppLE PIES, cover ufficiale dei Beatles. Il ricavato della serata sarà destinato all’allestimento della personale di Gabriele.

La mostra. La mostra Rock&Roll si terrà nel periodo del Festival di Spoleto (23 giugno – 9 luglio) e sarà allestita al piano -1 di Palazzo Collicola. Oltre 50 scatti, tutti rigorosamente realizzati con la macchina fotografica di Gabriele, la Nikon: dalle fotografie del teatro e dei suoi backstage, a quelle delle architetture italiane ed europee, fino a semplici momenti di vita quotidiana.

“Con questa mostra vogliamo far parlare Bibo – questo il suo soprannome – proprio come faceva lui: con poche parole e attraverso le sue immagini. Ci piacerebbe farlo nel migliore dei modi possibili, per questo stiamo cercando di raccogliere fondi attraverso bandi, ma anche con azioni di crowdfunding tra chi lo conosceva e chi è solo curioso di vedere la sua arte” dicono gli amici di Gabriele.