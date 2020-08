Spoleto, Agenda Urbana: proseguono i lavori per le Zone 30

Lo stato di avanzamento è all’80%. Possibili integrazioni per il marciapiede fino a Largo Ermini e la sistemazione della scarpata tra viale Martiri della Resistenza e piazza Garibaldi

Proseguono i lavori per la realizzazione delle Zone 30 in viale Martiri della Resistenza. Finanziati attraverso il programma di Agenda Urbana, gli interventi stanno interessando l’area antistante il parcheggio Posterna, via Interna delle Mura e l’ex lavatoio, oltre all’attraversamento pedonale davanti al supermercato Tigre.

Lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato a circa l’80% del totale, con ancora alcune finiture da terminare o piccoli interventi di sistemazione da ultimare in alcune delle aree interessate. Nel primo caso rientra, ad esempio, la parte di cantiere relativa al passaggio pedonale tra viale Martiri della Resistenza e via Interna delle Mura (completamento della passerella di passaggio) e l’area di sosta della Posterna (panche di attesa al terminal degli autobus).

Per quanto riguarda il cantiere per l’attraversamento pedonale di fronte al supermercato Tigre è terminato l’intervento sulla sede viaria e dovranno essere effettuati i lavori relativi all’illuminazione pubblica. In via Interna delle Mura, dove sono terminati i lavori già assegnati per la realizzazione del marciapiede, si è in attesa di ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza per proseguire l’intervento fino all’ex Mattatoio (è al vaglio l’intervento anche nel tratto successivo, fino all’incrocio con Largo Ermini, che potrebbe essere finanziato con risorse provenienti da un altro bando regionale di cofinanziamento vinto dal Comune di Spoleto).

In attesa di autorizzazione della Soprintendenza vi è anche la sistemazione della scarpata ad angolo tra viale Martiri della Resistenza e piazza Garibaldi (è previsto il rifacimento dell’area verde ed un ulteriore passaggio pedonale di collegamento con via Interna delle Mura).

Gli uffici della direzione tecnica stanno anche lavorando per ottenere ulteriori stanziamenti della Regione Umbria, sempre nell’ambito di realizzazione di zona 30 e di messa in sicurezza della viabilità soprattutto per ​gli utenti deboli.