Spoleto aderisce alla IV ‘Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi’

Domenica 25 ottobre escursioni a piedi, in mountain bike o e-bike. Partenza e arrivo dalla Casina dell’Ippocastano

Il Comune di Spoleto aderisce per il quarto anno consecutivo alla ‘Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi’. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con lo scopo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo e la diffusione della storia dell’olivicultura, si terrà domenica 25 ottobre.

Due le escursioni in programma (una a piedi e l’altra in mountain bike o e-bike), entrambe ad anello e con partenza e arrivo alla Casina dell’Ippocastano, attuale quartier generale cittadino per l’outdoor e per il turismo lento dove, per l’occasione, sarà anche allestita una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio curata dall’Associazione “Outdoor Umbria”.

Le guide della sezione locale del CAI condurranno l’escursione a piedi attraverso un suggestivo percorso estremamente panoramico, che da Collerisana condurrà fino a Torricella, dove i partecipanti potranno riprendere la via del ritorno con passaggio e sosta al convento dei Frati minori Cappuccini.

Il tracciato di circa 7 km raggiunge quote che variano tra i 400 e i 600 m di altitudine, superando dislivelli non impegnativi, che lo rendono ben fruibile ad escursionisti con una buona preparazione di base.

L’escursione sulle due ruote sarà invece curata e guidata dalle nuove guide cicloturistiche-sportive, fresche di riconoscimento federale, che rappresentano uno straordinario valore aggiunto per il territorio spoletino, sempre più proiettato verso la costituzione e il consolidamento del “bike district”.

All’arrivo ai partecipanti verrà offerta una degustazione di prodotti tipici locali (nel rispetto della vigente normativa), oltre all’immancabile olio nuovo del nostro territorio.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (potrà fruire della degustazione solo chi regolarmente iscritto). Per l’escursione a piedi il numero massimo di partecipanti è di 60 persone, suddivise in 4 gruppi da 15 unità, con partenza scaglionata ogni 15 minuti, mentre per l’escursione in MTB o in E-BIKE il numero massimo è di 16 persone (2 guide, 1 ogni 8 partecipanti).

Si ricorda che sarà obbligato indossare della mascherina durante la camminata e rispettare il distanziamento interpersonale. L’obbligo della mascherina non sussiste per chi decida di intraprendere l’escursione in bici, in quanto mera attività sportiva.

RITROVO PARTECIPANTI CASINA IPPOCASTANO (viale G. Matteotti, 6)

Parcheggio consigliato SPOLETOSFERA – ore 9.00

PARTENZA ESCURSIONE A PIEDI

ore 9.15 (1° gruppo) – 9.30 (2° gruppo) – 9.45 (3° gruppo) – 10.00 (4° gruppo)

PARTENZA ESCURSIONE MTB/E-BIKE – Ore 9.30

DURATA 2 h 30 m ca

Info e prenotazioni:

IAT COMUNE DI SPOLETO 0743/218620-31