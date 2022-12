Spoleto a Schwetzingen per il Mercato di Natale

Al Kurfürstliche Weihnachtsmarkt lo stand con i prodotti tipici del territorio

Dal 23 al 25 novembre una delegazione istituzionale del Comune di Spoleto si è recata in visita a Schwetzingen, città gemellata con Spoleto dal 2005, per prendere parte alle iniziative inaugurali del Kurfürstliche Weihnachtsmarkt, il Mercato di Natale organizzato dal Comune tedesco.

Gli assessori Giovanni Angelini Paroli e Danilo Chiodetti hanno avuto modo di conoscere le autorità locali e apprezzare progetti e attività messi in campo dall’amministrazione della città guidata dal Sindaco René Pöltl e dal vicesindaco Matthias Steffan, ai quali hanno espresso la volontà di riprendere e rinsaldare le relazioni di gemellaggio dopo l’inevitabile battuta d’arresto imposta dalla crisi pandemica.

Il Weihnachtsmarkt, allestito nella zona antistante il meraviglioso castello settecentesco (www.schloss-schwetzingen.de), richiama ogni anno migliaia di visitatori e nel primo weekend di svolgimento ospita gli stand gastronomici di tutte le città gemellate con Schwetzingen.

A gestire lo spazio dedicato a Spoleto e alle sue eccellenze culinarie, molto apprezzate dal pubblico tedesco, la società IGentili (presenti Fabrizio Gentili, Roberto Gentili e Luigi Catana) che, su richiesta dell’attivissima Förderverein Städtepartnerschaften Schwetzingen (Associazione per la promozione dei gemellaggi di Schwetzingen), ha curato anche la cena di benvenuto per le prime delegazioni giunte in città.

“Il mercato di Natale di Schwetzingen si conferma un’ottima vetrina per promuovere il territorio spoletino e le sue tipicità – sono state la parole dell’assessore Paroli – In Germania, ed in particolare a Schwetzingen, c’è un’attenzione e un interesse sempre maggiore nei confronti dell’Umbria e di Spoleto”.

“Questa partecipazione – ha aggiunto l’assessore Chiodetti – rientra nei tanti progetti realizzati nell’ambito del quasi ventennale rapporto di gemellaggio e finalizzati non solo a creare occasioni di collaborazione e interscambio in settori specifici, ma anche a incentivare la costruzione di un vero legame di amicizia tra le rispettive comunità e rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza alla comune casa europea”.