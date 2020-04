Spoleto, a San Nicolò benedizione delle palme ‘porta a porta’

Bella iniziativa del parroco don Riccardo che nel pomeriggio ha benedetto i ramoscelli di ulivo sui balconi

(DMN) Spoleto – é senza dubbio una Domenica delle Palme diversa, quella che i cattolici di tutto il mondo stanno vivendo a causa della pandemia che sta costringendo tutti a rimanere chiusi in casa. Le celebrazioni eucaristiche diffuse via social sono ormai diventate una consuetudine in tempo di Coronavirus.

Nella vasta e popolosa parrocchia di San Nicolò, il parroco, don Riccardo Scarcelli, non ha voluto lasciare i propri parrocchiani in casa senza i ramoscelli di ulivo benedetti, simbolo di questa giornata. Cosi, nel pomeriggio, ha percorso le strade della parrocchia, in solitaria e a debita distanza, benedicendo i ramoscelli di ulivo che i parrocchiani hanno agitato dai balconi. Una bella iniziativa che ha donato ai parrocchiani un sorriso e la speranza di tornare presto alla normalità.