Spoleto 67 in prima serata TV: Orfeo ed Euridice con la regia di Damiano Michieletto in onda su Rai 5 venerdì 6 settembre

Dopo il documentario andato in onda lo scorso agosto, Rai 5 dedica ancora una prima serata al 67° Festival dei Due Mondi. Venerdì 6 settembre alle ore 21:15 va in onda su Rai 5 l’opera Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck con la regia di Damiano Michieletto, ripresa da Rai Cultura in occasione delle rappresentazioni al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto lo scorso luglio. L’opera è tra i titoli più amati della storia della musica, la produzione presentata Festival dei Due Mondi è stata realizzata in collaborazione con la Komische Oper di Berlino (dove è andata in scena nel gennaio 2022). La personale rilettura del regista Damiano Michieletto, tra i più affermati e richiesti, comprende le scene di Paolo Fantin, i costumi di Klaus Bruns e la drammaturgia di Simon Berger. L’esecuzione musicale è affidata all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e al Coro Vocalconsort Berlin, guidati da Antonello Manacorda e affiancati da un cast di livello internazionale. Raffaele Pe interpreta Orfeo, Nadja Mchantaf è in scena nel ruolo di Euridice, Josefine Mindus in quello di Amore. Si aggiungono le danzatrici Alessandra Bizzarri, Ana Dordevic e Claudia Greco, guidate dal coreografo Thomas Wilhelm. David Cavelius è direttore del coro. Le luci sono di Alessandro Carletti