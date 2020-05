La donna é stata soccorsa dal SASU, Vigili del Fuoco e 118

(DMN) Spoleto – C’è voluto l’intervento del Soccorso Alpino Speleologico Umbria, dei vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto e degli operatori sanitari del 118 per soccorrere una donna spoletina infortunatasi, poco dopo le 19 di oggi (12), mentre svolgeva attività motoria lungo il panoramico giro dei Condotti, ai piedi del Monteluco.

La donna – C.D. di 49 anni di Spoleto, come riferisce una nota del SASU – posta su una barella dagli operatori, é stata condotta fuori dalla zona boschiva e trasportata in ambulanza al San Matteo degli Infermi per gli accertamenti.

Immagine di archivio