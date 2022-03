Spoleto, 30enne segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente

L’intervento della Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, – si legge in una nota della Questura – a seguito di un controllo domiciliare di una persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di permanere all’interno della propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7, hanno segnalato alla Prefettura di Perugia un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli operatori, infatti, appena giunti nell’abitazione dell’uomo, si sono insospettiti dal ritardo nell’aprire la porta dell’appartamento e dal nervosismo mostrato agli agenti nell’accoglierli.

I poliziotti, – continua la nota – una volta fatto accesso nell’abitazione, nella quale vi era anche la compagna dell’uomo, hanno subito sentito un forte odore e notato, adagiata su un mobile della cucina, una sigaretta artigianale. Il 30enne, intimorito, ha spiegato agli operatori che la sigaretta conteneva della sostanza stupefacente di tipo “marijuana”.

Invitato dagli agenti a dichiarare e consegnare eventuale altra sostanza stupefacente in suo possesso, l’uomo ha estratto spontaneamente dagli slip un involucro di carta contenente, secondo quanto riferito dallo stesso, “ketamina”. Il giovane si è giustificato dichiarando di essere un abituale assuntore e rivendicandone il possesso.

Per questo motivo – conclude la nota – è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.