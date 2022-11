Spoleto, 27enne sanzionato dalla Polizia per possesso di sostanza stupefacente

Era in compagnia di un ventenne risultato poi risultato irregolare sul territorio nazionale

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, – si legge in una nota stampa della Questura – gli agenti della Polizia di Stato Commissariato di Spoleto hanno fermato due cittadini stranieri – classe 1995 e 2002 – che avevano attirato la loro attenzione per l’atteggiamento sospetto.

Alla vista dei poliziotti, infatti, i due giovani hanno tentato di eludere il controllo provando ad allontanarsi. Poco dopo, sono stati fermati dagli operatori che hanno provveduto a identificarli e a sottoporli a perquisizione che ha dato esito positivo.

Il 27enne, – prosegue la nota – nel corso del controllo, con un movimento repentino ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette al cui interno gli agenti hanno rinvenuto due dosi di sostanza stupefacente. Dagli accertamenti della Polizia Scientifica è risultata essere del tipo “cannabinoide”.

Il 20enne, invece, dagli approfondimenti eseguiti è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Spoleto per le attività di rito, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il 27enne per possesso di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Mentre il 20enne – conclude la nota – è stato messo nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione della Questura per approfondimenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.