Spoleto, 26enne trovato in possesso di gioielli rubati

Denunciato per ricettazione

La Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – all’esito di un’attività di perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ha denunciato un cittadino straniero, classe 1996, per il reato di ricettazione.

A seguito dell’emissione del decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica gli agenti del Commissariato si sono portati presso l’abitazione del 26enne – indagato per il reato di furto – per l’esecuzione del provvedimento che ha dato esito positivo.

Infatti, una volta fatto accesso all’abitazione del giovane, gli operatori sono stati attirati da una cavità presente su un muro – posta al di sopra di una porta – all’interno della quale sono stati rinvenuti diversi ciondoli, bracciali e altri monili d’oro, verosimilmente provento di furto.

Sentito in merito dagli agenti, il ragazzo non è riuscito a fornire una valida motivazione circa il possesso degli oggetti. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Tutti i gioielli sono stati repertati dal personale della Polizia Scientifica e sono state avviate le attività di individuazione dei legittimi proprietari.