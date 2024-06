Spoleto 21K, domenica la prima edizione della corsa tra storia e bellezza

Domenica 30 giugno alle 8.30, si correrà la prima edizione della Spoleto 21K, una corsa estiva tra storia e bellezza unica.

Organizzata da ASD 2S ATLETICA SPOLETO nella persona della responsabile delle gare podistiche Stefania Baroni e del top runner, ora noto allenatore, Piergiorgio Conti con la direzione dell’esperto folignate Gian Luca Mazzocchio, questa gara è parte del calendario FIDAL regionale e offre anche una 10K non competitiva aperta anche a tutti coloro che si vogliono cimentare in una competizione spettacolare ed alla portata di tutti, con regolare classifica finale.

Il percorso, unico per scenografia e bellezza, si snoda da Piazza Garibaldi, attraversando il centro storico della città fino alla spettacolare Piazza Duomo con la sua scalinata, per poi percorrere velocemente il famosissimo Giro della Rocca e discendere per la suggestiva Piazza del Mercato. Infine si devia verso le zone verdi della città bassa dopo aver nuovamente costeggiato le mura urbiche ed il luogo della partenza/arrivo.

La manifestazione si svolgerà, non a caso, durante il noto Festival dei Due Mondi; infatti dal 28 giugno Spoleto si anima con spettacoli, concerti e performance artistiche, creando un’atmosfera vivace e cosmopolita.

Circa 400 atleti provenienti da tutta Italia e facenti parte di ben 55 squadre sparse nello stivale potranno godere, oltre che degli spettacoli e delle bellezze che offre Spoleto anche delle sue prelibatezze culinarie dopo aver soggiornato nei molteplici alberghi e strutture ricettive.

Una bella immagine per Spoleto che coniuga storia e tradizioni per il tramite dell’attività sportiva sia competitiva che non.

Inoltre, Sabato 29 Giugno dalle ore 10 alle 19 e domenica dalle ore 7.00 alle 12.00 sarà presente in Piazza della Vittoria, adiacente a Piazza Garibaldi, un piccolo Villaggio della 21K con la presenza di sponsor, charity, zona massaggi per atleti, attività, nonché uno spazio dedicato all’organizzazione per la consegna dei pettorali e maglie dell’evento.

L’organizzazione ringrazia tutti gli sponsor che hanno permesso l’evento e precisamente:

Badiali Cachemire, Punto Salute Foligno, Studio di Consulenza Vannelli Perilli, Unipol Assicurazioni Spoleto Ag. De Castro e Coccetta, Top Runners di Fabio Pantalla, Alligator, Romcaffè, Frantoio Speranza, Okkio, e Named Sport con la Farmacia Bartoli.

Uno speciale ringraziamento va alle Istituzioni locali e regionali, alla Polizia Municipale, al Pantahlon Club Clitunno, a Social Sport Spoleto ed a tutti i volontari e volontarie, tantissimi, che si sono messi a disposizione.

Sarà una bellissima mattinata di sport ed amicizia vera da vivere appieno lungo le vie interessate.

Sul punto, l’organizzazione chiede agli abitanti coinvolti nel percorso, di trasformare il temporaneo disagio in tifo per gli atleti in gara con applausi ed incoraggiamenti di cui avranno necessariamente bisogno.

Le vie interessate dalla gara, chiuse al traffico totalmente o parzialmente dalle 8,30 alle 11,30 sono:

Piazza Garibaldi

Piazza della Vittoria

Via Anfiteatro

Vic del Quartiere

Piazza Cairoli

L.go Fratti/ via Ponzianina

Via Cecili

Via Portafuga/ via Salara Vecchia

Piazza Moretti

Via Pierleone

Piazza Collicola

Via Marignoli

L.go Gigli

L.go Battisti

Via Minervio

Via Filitteria

Via del Duomo

Piazza Duomo

Via dell’Arringo

Via Saffi

Piazza Campello

Via Gattoponi

Via del Ponte

Via del Ponte

Piazza Campello

Piazza del Marcato

Via del Mercato

Corso Mazzini

Piazza della Libertà

Viale Matteotti/ Via delle Terme

Via Bonilli / via Monterozze

Porta San Lorenzo

Via Mameli

Via Interna Mura

Piazza Garibaldi

Via Martiri Resistenza

Via Filosofi

Via Martiri Resistenza

Via Filosofi

Rotatoria Ponte Unità d’Italia

Rotatoria ( mattatoio)

Via Carraro ( uscita su rotatoria)

Via dell’istruzione/ via Mattei

Via dei Tessili/ via Mattei

Rotatoria via delle Industrie

Via delle Industrie

Rotatoria via Industrie ( Termoclima)

Gli interventi:

Gian luca Mazzocchio, direttore della manifestazione.

300-350 presenze previste. Il 70% proviene da fuori regione, un ottimo numero considerando il periodo e le previsioni sono buone con temperature non molto alte. Sarà una bella manifestazione che coinvolgerà tutta la città con ben 140 volontari.

Stefano Lisci, Vice sindaco e assessore allo sport. Ringrazio l’associazione Atletica 2S Spoleto per l’impegno nell’organizzare questa manifestazione. Si tratta di un evento sportivo che sosteniamo con convinzione. Come amministrazione comunale stiamo lavorando per migliorare la pista di atletica attraverso un investimento importante. Per l’atletica leggera è un momento molto positivo, perché sono moltissime le persone che riesce a coinvolgere.

Agnese Protasi, assessore all’ambiente. Questa città sta ritornando ad essere un punto di riferimento per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Personalmente mi complimento con solo con gli organizzatori, che hanno lavorato con grande professionalità per realizzare questa prima edizione della Spoleto 21K, ma anche con il nostro vicesindaco perché riuscire a seguire e a sostenere i diversi soggetti sportivi attivi in città è unn impegno che, come amministratore, sta portando avanti con estrema serietà. Qui oggi si respira un entusiasmo e un’unità di intenti da parte di tutti i soggetti coinvolti che non può che aiutare la manifestazione a crescere.

Fabio Pantalla, vicepresidente dell FIDAL Umbria. Il connubio grande evento, località meravigliosa e gara podistica è il futuro per questo tipo di appuntamenti sportivi. Come FIDAL siamo vicini a questa manifestazione perché crediamo possa avere un grande futuro. Spoleto ha tante risorse dal punto di vista dell’atletica leggera ed ha un margine di crescita enorme perché notevoli sono le potenzialità. Il rifacimento della pista e queste manifestazioni non potranno che fare crescere il movimento dell’atletica a Spoleto.