I portavoce del progetto sono Diego Catanossi e Stefano Giannetti

Nasce Spoleto2030, un progetto politico che si propone di connettere quelle buone pratiche già sperimentate sul territorio al fine di rafforzare la comunità e di avviare un processo partecipativo che sia generativo di idee e proposte per il governo della città. Il progetto si inserisce dentro la più ampia cornice valoriale dettata dall’Agenda2030 oltre che dal Next Generation UE e dal PNRR utilizzando un approccio post-ideologico, ma antitetico a ogni sovranismo, che vuole mettere in rete le idee sulla base delle competenze e delle esperienze maturate dai partecipanti. Portavoce del progetto sono Diego Catanossi e Stefano Giannetti che avranno il compito di connettere il lavoro dei vari tavoli attivati. I tavoli sono luoghi fisici (ma anche virtuali) organizzati per quattro aree tematiche: Spoleto e il territorio, qualità della vita, cultura e innovazione, sostenibilità e crescita. In vista delle prossime elezioni amministrative, Spoleto2030 vuole provare ad elaborare un progetto politico che parta dai contenuti e che soltanto alla fine del percorso dei tavoli arrivi ad una proposta politica strutturata. Forte nel progetto è la spinta delle giovani generazioni, animate da un rinnovato spirito di impegno e protagonismo nell’elaborazione di una visione per la Spoleto del futuro. “Spoleto ha bisogno di progettualità, competenze, futuro: invitiamo chiunque sia interessato a sentirsi parte di questo percorso a contattarci all’indirizzo mail info@spoleto2030.org o ad iscriversi tramite il sito internet www.spoleto2030.org” hanno dichiarato i due portavoce del progetto Diego Catanossi e Stefano Giannetti.