Spoleto 2030: “Siamo solo all’inizio!”

Pronte due iniziative: World Café e “Spoleto visto da lontano”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come da cronoprogramma delineato al momento del lancio del progetto (spoleto2030.org/timeline/), giovedì 29 Luglio gli iscritti ai quattro tavoli tematici di “Spoleto 2030” si sono incontrati per un interessante confronto in plenaria. È stata l’occasione per fare il punto su specifiche linee di intervento approfondite dai tavoli oltre che per discutere su come meglio procedere da qui in avanti.

In particolar modo è emersa la necessità di superare i confini dei tavoli stessi prevedendo momenti di raccordo che permettano di avere uno sguardo d’insieme delle sei missioni del PNRR. Sono state lanciate due iniziative: un evento per la fine di agosto attraverso la strategia partecipativa del World Café al fine di coinvolgere, Covid-19 permettendo, il più possibile la cittadinanza nel delineare i bisogni della città e “Spoleto visto da lontano”, uno spazio on-line in cui raccogliere le idee di chi, per i più svariati motivi, non vive più qui ma ha comunque voglia di dare un contributo, a partire da una prospettiva diversa.

Relativamente a quanto emerso nelle ultime ore circa l’invito a dialogare con altre forze civiche e politiche, ribadiamo che in questa fase, anche in virtù delle continue adesioni che riceviamo, siamo interessati esclusivamente a rafforzare il progetto di governo “Spoleto 2030” da presentare alle prossime elezioni amministrative. Nelle prossime settimane e solo alla luce dell’eventuale condivisione di temi e contenuti per il futuro della città, valuteremo se aprire il dialogo con altre forze in campo.

I portavoce di Spoleto 2030,

Diego Catanossi e Stefano Giannetti