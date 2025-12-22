Spoleto 2025: il Comune incontra la città. La diretta scritta

(DMN) Spoleto È in corso al Teatro Caio Melisso Carla Fendi l’incontro pubblico “Spoleto 2025: il Comune incontra la città”, promosso dall’amministrazione comunale per aprire un momento di informazione, dialogo e confronto diretto con la cittadinanza.

L’iniziativa riunisce amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini per fare il punto sui progetti avviati, sui servizi attivi e sulle azioni messe in campo per la comunità spoletina, guardando allo stesso tempo alle prospettive e agli obiettivi futuri della città.

A partire dalle ore 17.00, l’amministrazione illustra linee programmatiche, risultati raggiunti e priorità.

Da qui seguiremo l’incontro in diretta scritta, con aggiornamenti in tempo reale sugli interventi, i temi affrontati e le principali novità emerse dal confronto tra il Comune e la città.

PER CONTINUARE A SEGUIRE LA DIRETTA AGGIORNA LA PAGINA

Ore 17.18 parla il sindaco Andrea Sisti

“Facciamo un punto sui quattro anni di mandato insieme alla Giunta. I fatti accaduti meritano una considerazione da parte di tutti per condividere quello che è stato fatto e parlare di progetti. Faremo un consiglio aperto sulle infrastrutture.”

Il sindaco presenta Giunta e dirigenti comunali.

“Parliamo di un grande investimento, un grande elenco di lavori in corso. Mettere in sicurezza il Piano Regolatore, un grande lavoro, con la variante geomorfologica darà una certezza a tutti gli operatori.