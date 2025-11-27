Spoleto, 19enne fermato per rapina aggravata: recuperati telefoni e coltello

Il personale della Polizia di Stato di Spoleto, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, ha rintracciato e proceduto al fermo di indiziato di delitto di un cittadino albanese – classe 2006 – ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

Nello specifico, ieri mattina, un cittadino si era presentato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Spoleto per segnalare di essere stato vittima, il giorno precedente, di una rapina avvenuta nel centro storico di Spoleto. L’autore, armato di coltello, lo aveva attinto alla schiena – provocandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni – e si era impossessato del suo telefono cellulare, dandosi poi alla fuga.

Grazie agli approfondimenti effettuati dagli agenti della Volante del Commissariato di P. S. di Spoleto agli elementi descrittivi forniti dalle persone informate sui fatti, è stato possibile risalire all’identità del soggetto ritenuto responsabile del reato.

I poliziotti hanno quindi avviato immediatamente le ricerche che, in breve tempo, hanno portato al rintraccio del 19enne nel centro di Spoleto, il quale, alla vista della pattuglia, si è dato a precipitosa fuga. All’esito di un breve inseguimento appiedato, il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli Agenti che, dopo averlo contenuto in sicurezza, lo hanno sottoposto a perquisizione, attività che ha dato esito positivo.

Infatti, gli agenti hanno ritrovato nella disponibilità dell’uomo due telefoni cellulari ed un coltello, poi sottoposto a sequestro.

La perquisizione è stata poi estesa anche al domicilio del 19enne, all’interno del quale gli operatori hanno recuperato ulteriori dispositivi elettronici, tra cui uno smartphone riconosciuto come quello sottratto alla vittima, e altri telefoni, poi sottoposti a sequestro per verificare eventuali collegamenti con altri reati.

In seguito il 19enne è stato riconosciuto, mediante di individuazione fotografica, sia dalla vittima che da un altro soggetto, vittima quest’ultimo di un’altra rapina, anche questa aggravata dall’uso di un coltello, avvenuta qualche giorno prima ai suoi danni e nell’ambito della quale il giovane gli aveva sottratto il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

Al termine delle attività di rito, il 19enne è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Spoleto e sottoposto a fermo di indiziato di delitto; su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, l’uomo è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Spoleto in attesa della convalida del provvedimento.

L’indagato deve considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Comunicato stampa della Questura