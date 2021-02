Spoleto, 10 multe per violazioni delle normative anti Covid

Controlli da parte della Polizia di Stato

Continua incessante l’azione di controllo per il rispetto della normativa Covid-19 e dell’ultima Ordinanza della Regione Umbria nel territorio dello Spoletino da parte di personale della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi sono state riscontrate diverse violazioni, soprattutto in orario notturno, che hanno comportato la contestazione di 10 sanzioni amministrative.





In occasione di alcuni controlli, poi, sono state addotte motivazioni anche singolari, come nel caso di una persona che dichiarava di recarsi a trovare un animale domestico in piena notte ed in un altro il trasgressore ha dichiarato che si stava spostando per un incontro privato in orario non consentito.

Si sottolinea come sia centrale in questo momento di emergenza il rispetto delle misure previste affinché si ritorni alle consuete attività sociali nel più breve tempo possibile.

È quanto riferisce in una nota stampa la Questura di Perugia.

