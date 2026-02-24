Spoletini protagonisti ai Campionati Nazionali Canicross CSEN: sei titoli per la Mud&Glory a Torino

Grande successo per lo sport spoletino ai Campionati Nazionali Canicross CSEN andati in scena a Torino, nella splendida cornice del Parco Naturale di Stupinigi. Un evento che ha richiamato quasi 200 binomi – atleta e cane – provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline del canicross nazionale.

Tra i protagonisti assoluti la società spoletina Mud&Glory Canicross del presidente Sandro Gasperini, che torna a casa con un bottino straordinario: ben sei titoli nazionali, di cui quattro conquistati da atleti tutti spoletini.

A guidare il medagliere è ancora una volta Enrico Calandri, insieme al fidato Owens, che si confermano Campioni Nazionali per la sesta volta, la quinta consecutiva. Un dominio che consolida il loro nome ai vertici del canicross italiano e che premia anni di impegno, passione e costanza.

A rendere ancora più speciale il risultato è il successo delle nuove generazioni. Emma Calandri, sempre in coppia con Owens, conquista il titolo di Campionessa Nazionale nella categoria School Girl. Francesca Santirosi con Marcell si laurea Campionessa Nazionale categoria Young Girl, mentre Marco Bachilli con Penny porta a casa il titolo nella categoria Young Men.

Tre vittorie che hanno un sapore particolarmente significativo: rappresentano infatti i primi titoli giovanili per la neonata scuola di Canicross Mud&Glory di Beroide, la prima scuola di canicross in Italia. Un progetto ambizioso e a lungo termine voluto proprio da Enrico Calandri, istruttore CSEN, che solo pochi mesi fa ha iniziato a lavorare con i più piccoli per trasmettere loro i valori di questo sport.

Il canicross, disciplina che unisce corsa e collaborazione con il proprio cane, si conferma così non solo competizione ma anche strumento educativo e formativo. L’auspicio della società spoletina è che questi straordinari risultati possano avvicinare sempre più bambini e ragazzi alla pratica sportiva, rafforzando il legame con i propri amici a quattro zampe e promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Spoleto applaude i suoi campioni, orgoglio del territorio e esempio virtuoso di sport, passione e lavoro di squadra.