SPI-CGIL: Nessun caso di contagio nelle strutture per anziani di Spoleto e della Valnerina

Il plauso di Mario Bravi e Ladislao Cerasini agli operatori del settore

(DMN) Spoleto – ad oggi, non si registra nessun caso di contagio al Coronavirus Covid-19 nelle strutture per anziani del territorio spoletino e della Valnerina. Per questo, il Segretario provinciale SPI-CGIL.Perugia, Mario Bravi ed il Segretario Lega SPI CGIL Spoleto, Ladislao Cerasini, hanno voluto esprimere la propria soddisfazione e ringraziare gli operatori delle oltre dieci strutture rilevate nel territorio di riferimento.

“Con questa mappatura, se pur parziale, – scrivono in una nota i due esponenti dello SPI-CGIL – abbiamo cercato di fornire un quadro delle strutture per anziani nel territorio di Spoleto e della Valnerina.In queste strutture vivono circa 350 persone (anche se non tutte le strutture dichiarano i posti letto a disposizione) Si tratta di persone fragili, in alcuni casi sole ,alle quali va prestata la massima attenzione e sostegno. Finora, e speriamo che la situazione permanga,i tamponi effettuati dimostrano una tutela importante di queste persone.Per questo vogliamo ringraziare gli operatori e i lavoratori delle varie strutture per il loro impegno e la loro dedizione. Dobbiamo continuare a tutelarli!”

Questa la mappatura effettuata da Bravi e Cerasini:

Residenza per anziani.

1-AZIENDA PUBBLICADI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI- LOMBRICI-RENZI.

Sede operativa , via Lombrici 27 NORCIA.

Dal sisma del 2016 trasferita temporaneamente a Foligno.

Posti letto 31.

2-CASA DI ACCOGLIENZA S.SABINO.

Via Sacro Cuore 3 Spoleto.

3-CASA DI RIPOSO SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI SPOLETO.

Via 3 Settembre Spoleto

4- GRUPPO APPARTAMENTO PALAZZO NOBILI

Via Umberto 1 , n 15 Cerreto di Spoleto

Posti letto 4.

5-GRUPPO APPARTAMENTO TRIPONZO

Posti letto 6.

6-IL CERCHIO.

Via Pietro Falchi 15.

Anche per non autosufficienti

Posti letto n 100

7.ISTITUTO NAZARENO

Via Interna delle Mura 23.

Casa Protetta suore anziane e malate.

Posti letto 25.

8.L’USIGNOLO CASA MARINI

Via Trento e Trieste Spoleto 107.

9 SACRO CUORE SPOLETO

Via del Sacro Cuore 15

Posti letto 6

10-SACRA FAMIGLIA

Piazza XX settembre 5 Spoleto

11-VITA INSIEME 1e VITA INSIEME 2

Piazza Garibaldi 15 Spoleto

Posti letto 5.

