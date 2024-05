Spettacolo di fine anno alla Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” “La ciurma dei Bulli ”: un successo contro il bullismo

Un vero e proprio successo lo spettacolo di fine anno messo in scena dagli alunni della Scuola “Dante Alighieri” lo scorso mercoledì 8 maggio presso il Teatro Nuovo “Giancarlo Menotti” di Spoleto.

Con grande emozione e talento, i ragazzi hanno rappresentato “La ciurma dei Bulli” di Daniela Cologgi riadattata e diretta dal maestro Graziano Petrini, che ha affrontato il tema del bullismo in modo originale e toccante ma al contempo leggero e divertente senza perdere di vista l’importanza del problema.

Sulla scia di avventure divertenti e coinvolgenti i protagonisti imparano che la vera forza non sta nell’intimidire gli altri, ma nel valorizzare le differenze e nel difendere chi è più fragile. Dall’intera storia emerge in maniera preponderante l’importanza dell’amicizia e del sostegno reciproco, del saper gestire le proprie emozioni e dell’avere in fiducia in se stessi che diventano antidoti contro la prepotenza e l’arroganza.

Lo spettacolo ha messo in scena i valori della gentilezza, del rispetto e della solidarietà, promuovendo la forza dell’amicizia e del coraggio ed insegnando a dire no al bullismo e lanciando un forte messaggio di speranza contro l’indifferenza e la violenza delle parole. Attraverso il teatro, gli studenti hanno quindi avuto modo di riflettere su questo fenomeno, di comprenderne le dinamiche e di sviluppare strategie per contrastarlo.

La rappresentazione, ricca di musica, danza e recitazione, ha saputo emozionare e coinvolgere il numeroso pubblico presente grazie al coro guidato dal professor Alessio Costanzi e alle performance degli attori che, interpretando pirati e fantasmi, si sono mossi all’interno della scenografia curata dalla professoressa Silvia Maccioni. .

La rappresentazione è stata il frutto di un lungo lavoro di squadra che ha visto coinvolti gli alunni, i professori, il Dirigente Massimo Fioroni e il DSGA Andrea Orlandi che hanno fin da subito creduto in questo progetto.

Un plauso va ai ragazzi per l’entusiasmo e la dedizione con cui hanno lavorato a questo progetto, al regista Graziano Petrini che ha saputo coinvolgerli e trasmettere loro l’amore per la recitazione creando momenti di divertimento e di crescita. Un grazie agli insegnanti che hanno sostenuto il progetto con professionalità e passione guidando i ragazzi nella preparazione dello spettacolo e aiutandoli a esprimere il loro talento. Infine, un ringraziamento ai genitori per la costante presenza e sostegno alle tante iniziative promosse durante l’intero anno scolastico .

Lo spettacolo è stato un’occasione importante per riflettere su un tema delicato ed attuale. Un invito a tutti, grandi e piccoli, a contrastare questo fenomeno e a costruire un mondo più rispettoso e accogliente per tutti.