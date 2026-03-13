Sperimentale: la rassegna Musica e Parole prosegue a marzo con due appuntamenti

Nel mese di marzo, il Teatro Lirico Sperimentale prosegue la sua attività con due appuntamenti della rassegna Musica e parole: una lettura in biblioteca dedicata al Ponte Sanguinario e la visita alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore.

Il ponte sanguinario: una passeggiata tra libri, leggende e racconti

Sabato 21 marzo alle ore 16.00 si terrà Il Ponte Sanguinario: una passeggiata tra libri, leggende e racconti.

L’iniziativa prenderà avvio con una visita al ponte (Spoleto, ingresso da Piazza della Vittoria); successivamente proseguirà nella sede di OperaBiblio – Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale (Spoleto, piazza Garibaldi, ex Caserma Minervio).

Il Ponte Sanguinario è un antico ponte romano, con molta probabilità risalente all’epoca preaugustea, situato sotto la pavimentazione di Piazza della Vittoria. Attraverso racconti e letture, i partecipanti potranno scoprire la storia di questo affascinante monumento e le leggende cittadine a esso legate.

L’appuntamento, in collaborazione con Fita Umbria, è a cura di Lucia Andreini e Raffaella Clerici.

Ingresso libero su prenotazione al numero 0743.221645.

Visita speciale alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16.00 a Palazzo Collicola, si terrà una visita speciale alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore con i curatori Raffaella Clerici e Saverio Verini.

Allestita nella stanza adiacente alla biblioteca di Palazzo Collicola, la mostra nasce per celebrare gli ottant’anni di attività dello Sperimentale. Il percorso espositivo presenta una selezione di bozzetti e disegni preparatori originali, affiancati alla loro trasposizione nei manifesti, ripercorrendo la storia visiva dello Sperimentale e l’evoluzione del linguaggio grafico dagli anni Settanta a oggi.

In mostra opere di Emanuele Luzzati, Arnaldo Pomodoro, Toti Scialoja, Pietro Consagra, Ester Grossi e Gilberto Cappelli, tutte parte del patrimonio dell’istituzione, che hanno contribuito a definire l’identità visiva di alcune tra le stagioni più significative del teatro.

Attraverso il manifesto come luogo di incontro tra arti visive, musica e teatro, la mostra sottolinea il profondo legame tra il Teatro Lirico Sperimentale e la città di Spoleto, valorizzandone il ruolo storico e culturale nel panorama lirico nazionale e internazionale.

Ingresso libero su prenotazione al numero 0743.221645.