Sperimentale, al via le iscrizioni per il 78° concorso di canto

C’è tempo fino al 21 febbraio

Sono aperte le iscrizioni per la 78ma edizione del CONCORSO “COMUNITÀ EUROPEA” PER GIOVANI CANTANTI LIRICI 2024.

Per il 2024 è previsto un Premio Speciale di 10.000 euro, come da art. 10 del Bando di Concorso, visibile online sul sito del Teatro Lirico Sperimentale (tls-belli.it).

La Giuria sarà presieduta dal celebre soprano Luciana Serra, mentre i membri della giuria saranno il rinomato baritono Roberto Frontali, già vincitore del Teatro Lirico Sperimentale nel 1986, il critico musicale Giancarlo Landini, il Direttore Artistico dell’Istituzione Michelangelo Zurletti, già critico musicale del quotidiano La Repubblica e il Condirettore Artistico Enrico Girardi, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e critico musicale del Corriere della Sera.

Il Concorso è aperto a tutti i giovani che alla data del 1° gennaio 2024 non abbiano compiuto i 32 anni di età se soprani e tenori e i 34 anni di età se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, e che siano cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’EFTA, dei Paesi candidati all’accesso all’Unione Europea o potenziali candidati all’accesso all’Unione Europea e aderenti ai programmi culturali europei “Europa Creativa” (come da art.1 del Bando di Concorso visibile online sul sito dell’Istituzione https://www.tls-belli.it/concorso-di-canto).

Il concorso avrà luogo presso il Teatro Nuovo di Spoleto dal 6 al 9 marzo 2024. Per i cantanti che hanno superato i limiti di età previsti dal concorso e per i cittadini dei paesi non inclusi all’art.1 del bando, sono istituite nei giorni 10 e 11 marzo 2024 delle libere audizioni collegate al Concorso di Canto. Maggiori informazioni: https://www.tls-belli.it/libere-audizioni/.

I vincitori del concorso parteciperanno al Corso di Avviamento al Debutto 2024 e 2025, corso biennale di cinque mesi, che li preparerà al debutto nella STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE 2024 che si svolgerà come di consueto nel mese di settembre. Sono previste BORSE DI STUDIO individuali di € 700,00 lordi mensili per tre mesi annui e un contratto di scrittura artistica per due mesi l’anno per un totale lordo mensile di € 1.450,00.

Tra i principali docenti del Corso di Avviamento al Debutto 2024 sono previsti: per l’interpretazione vocale Renato Bruson, Marina Comparato e Carmela Remigio, per la lettura dello spartito e concertazione Carlo Palleschi e Marco Angius, per lo studio dello spartito Marco Boemi e Raffaele Cortesi, per la recitazione Andrea Stanisci e altri docenti in via di definizione.

Sono in programma, inoltre, lezioni di nomenclatura e regole di palcoscenico, lezioni di diritto degli intrepreti e degli esecutori con Roberto Calai, lezioni sugli aspetti fiscali della professione del cantante con Renzo Rossi, un modulo di elementi di igiene vocale con Graziano Brozzi e incontri-lezioni sul tema del lavoro stress correlato tenuto da Gigliola Casciola.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via e-mail a segreteria.artistica@tls-belli.it o via posta a: Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, P.zza G. Bovio 1, 06049 Spoleto (PG) entro il 21 febbraio 2024.

Le attività del Teatro Lirico Sperimentale sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura; Regione Umbria; Provincia di Perugia; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

Informazioni dettagliate e bandi del Concorso possono essere richiesti a:

Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

Piazza G. Bovio, 1 – 06049 SPOLETO (PG)

Tel – 0743 221645

Fax 0743 222930

segreteria.artistica@tls-belli.it

segreteria@tls-belli.it

Il Bando è disponibile online

https://www.tls-belli.it/concorso-di-canto