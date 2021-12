Speciale Natale: i musei della Spoleto Card

Il calendario delle iniziative per scoprire I CAPOLAVORI di SPOLETO e del TERRITORIO

“ Dall’alto delle torri”, visite guidate alla Camera Pinta e ai percorsi difensivi

della Rocca Albornoz e “Capolavori da Museo”, visite guidate tematiche nei musei della Spoleto Card

Nel periodo delle festività natalizie Sistema Museo continua il programma di visite guidate a tema per scoprire l’incredibile patrimonio storico artistico dei musei delle città di Spoleto e Campello sul Clitunno. Gli incontri in calendario coinvolgono i sei musei della rete Spoleto Card: la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, Palazzo Collicola, la Casa Romana, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e il Tempietto sul Clitunno.

Proseguono le visite guidate “Dall’alto delle torri” alla scoperta della Camera Pinta e dei percorsi difensivi della Rocca Albornoz, un’occasione da non perdere per scoprire la stretta relazione tra la funzione difensiva della fortezza e la sua posizione strategica nel territorio (in caso di maltempo la visita guidata prevede delle modifiche al percorso).

Il programma di Natale prevede anche le visite guidate tematiche “Capolavori da Museo” alle collezioni dei musei della Spoleto Card, un’opportunità unica per vivere a pieno la carta turistica museale e scoprire il prezioso patrimonio storico artistico di Spoleto e di Campello sul Clitunno.

Le attività sono a cura di Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Tempietto sul Clitunno e Museo Archeologico Nazionale – Teatro Romano di Spoleto, il Comune di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno.

DALL’ALTO DELLE TORRI

VISITE GUIDATE ALLA CAMERA PINTA E AI PERCORSI DIFENSIVI della ROCCA ALBORNOZ

giovedì e venerdì – ore 11:00 – 12:00

sabato e domenica – ore 11:00 – 12:00 – 14:30 – 15:30

CAPOLAVORI DA MUSEO

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Un monumento che affascina da secoli – TEMPIETTO SUL CLITUNNO

Dicembre: sabato ore 15:00 / Gennaio: sabato ore 13:00



Una nobile passeggiata – PALAZZO COLLICOLA

sabato ore 16:00

Uno scrigno di antiche pitture – CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

sabato 17:00

Spoleto in scena – TEATRO ROMANO DI SPOLETO

domenica ore 14:30



Una domus da sogno – CASA ROMANA

domenica ore 15:30





Tariffe di partecipazione a tutte le visite guidate

Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni |

Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.



Le visite guidate prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.





Informazioni e prenotazioni:

SISTEMA MUSEO 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it

UFFICIO TURISTICO SPOLETO | 0743.218620

