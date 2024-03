Spazzamento meccanizzato nelle frazioni, il Movimento 5 Stelle apprezza

“Sinergia tra Comune, Vus e A.Se. è la strada giusta da seguire”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In parte delle frazioni di San Nicolò e di San Martino in Trignano è stato reinserito in fase sperimentale lo spazzamento stradale meccanizzato.

Un importante risultato per Spoleto che come MoVimento 5 Stelle vogliamo condividere e sottolineare visto l’eccellente lavoro svolto da Agnese Protasi, Assessore alla transizione ecologica.

Dopo mesi d’incontri tra l’Amministrazione Comunale e la VUS, e grazie al noleggio dei mezzi arrivati a settembre 2023 e le ultime assunzioni di personale effettuate, si è arrivati a questa riattivazione del servizio che verrà programmato entro marzo anche su altre parti del territorio comunale.

Per migliorare l’efficacia della sperimentazione, la stessa Protasi ha chiesto di procedere come fatto precedentemente per le zone cimiteriali, coordinando quindi ogni azione in collaborazione con l’ASE per prevedere in contemporanea sfalcio dell’erba, pulizia caditoie e spazzamento.

Anche la Polizia Municipale ha un ruolo fondamentale visto che si occuperà della comunicazione alla cittadinanza, installando la cartellonistica nei giorni precedenti l’intervento.

Ciò che sembra ovvio e scontato, da troppo anni a Spoleto non lo era più, ed oggi il cambio di rotta è evidente. C’è ancora molto da fare sicuramente, soprattutto per quelle zone completamente abbandonate in precedenza, ma l’attenzione dell’Amministrazione rimane alta, con un confronto continuo con VUS, ASE ed una programmazione messa nero su bianco.

L’Assessore Protasi inoltre, per elargire un servizio più efficace atto a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Spoleto, ha avanzato ed avanzerà richieste puntuali relative anche alla raccolta differenziata e alla gestione dei cestini in giro per la città.

Come Movimento 5 Stelle condividiamo questo approccio di totale sinergia tra il Comune e le due municipalizzate, consapevoli che solo così si può arrivare ad un’ottimizzazione delle procedure.

Movimento 5 Stelle Spoleto