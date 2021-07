Spazio Civico: “Valutate con interesse le iniziative di Azione con Spoleto2030 e la riflessione di Forza Italia”

La nota stampa. Definito il cronoprogramma utile per ogni ipotesi di data del voto

Le realtà che compongono Spazio Civico (Civici X, DifendiAMO Spoleto, Spoleto Futura e Spoleto SÌ), insieme ai rappresentanti locali di Italia Viva, si sono nuovamente incontrati nei giorni scorsi per approfondire ulteriormente la costruzione del progetto programmatico e il metodo di definizione della coalizione, all’insegna della novità.

Nel corso dell’incontro è stato definito il cronoprogramma delle iniziative e dei percorsi in base alle due ipotesi di date per le elezioni comunali, del 3 e 4 ottobre o quella del 10 e 11 ottobre 2021 il cui nodo sarà sciolto in queste ore dal governo nazionale.

L’obiettivo è quello di essere pronti ad ogni evenienza per poter offrire alla comunità spoletina il progetto più competitivo e migliore possibile, partendo dalla priorità del lavoro, il rilancio del turismo, la difesa dei servizi ospedalieri e la ricostruzione post sisma. L’aumento improvviso e indiscriminato delle tasse comunali ad opera della Commissaria Tombesi non può che rimarcare l’urgenza di dare al più presto una guida politica solida e lungimirante che pensi al bene della città. Non si possono chiedere ulteriori sacrifici alle famiglie e ai commercianti spoletini.

Sono state valutate con positivo interesse sia le iniziative messe in campo dai rappresentanti locali di Azione che hanno dato vita al più largo raggruppamento di Spoleto2030, che la modalità con la quale Forza Italia di Spoleto ha iniziato una riflessione locale in vista delle prossime amministrative che muove anche dalla considerazione che amministrare significa ascoltare il territorio anteponendolo alle logiche strettamente di parte.

Spazio Civico nei prossimi giorni approfondirà il dialogo valutando scenari di alleanze locali e originali nel campo moderato e riformista, nella consapevolezza che a Spoleto è necessaria un’opera di pacificazione ed innovazione per il futuro della città.

L’evento pubblico partecipativo di presentazione della coalizione sarà fissato nella seconda settimana di agosto in base alla ormai prossima data di convocazione dei comizi elettorali.

Spazio Civico Spoleto