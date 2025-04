Spareggio Champions, Sir Perugia-Piacenza 3-1,

Il primo atto della sfida al meglio delle tre per conquistare l’accesso alla Champions League per la prossima stagione è della Sir Susa Vim Perugia che vince Gara 1 dei Play Off 3°posto battendo Piacenza in 4 set. Un avvio incredibile con i ragazzi di Travica che ricuciono uno strappo di 7 lunghezze nel primo parziale: con i padroni di casa avanti 22-15, portano il set ai vantaggi e combattono su ogni pallone per 47 minuti. La Sir Susa Vim lo chiude 37-35 poi si prende il secondo in scioltezza (25-18). La terza frazione è degli emiliani (19-25), ma poi è Perugia a chiudere con ampio margine (25-18). La squadra di casa termina il match con il 52% di efficacia in attacco, 7 muri e 5 ace. L’mvp è assegnato a Sebastian Solè: il centrale chiude con 12 punti, un 67% in attacco e 4 muri.

Sabato sera, 3 maggio, è in programma gara 2, in casa di Piacenza, al PalaBanca Sport.

Il Match

Avvio equilibrato, con i padroni di casa a segno con il muro di Ben Tara su Mandiraci e il maniout di Plotnytskyi; Piacenza risponde con Yuri Romanò, Giannelli arma Solè che colpisce in primo tempo. Lo schiacciatore ucraino di casa Sir Susa Vim Perugia con un ace firma il break (9-7). Gli emiliani recuperano e l’attacco dal centro di Maar ristabilisce l’equilibrio. Brizard consolida con un servizio vincente. Punto a punto in questa fase con Simon letale dal centro, risponde Ben Tara in maniout. Due muri consecutivi di Solè, prima su Gueye e poi su Maar e Perugia è di nuovo avanti (15-13). Il servizio vincente di Simone Giannelli e l’attacco di Plotnytskyi incrementano il vantaggio bianconero, il capitano dai nove metri va di nuovo a segno e porta i suoi avanti 20-14. Solè mura e colpisce e la Sir scava il solco (22-15). Piacenza accorcia le distanze e con l’ace di Maar prova a ritentare in partita. I ragazzi di Travica centrano un break di cinque punti (22-20) e con l’attacco di Bovoloenta trovano il pari. Plotnytskyi in diagonale aggancia il set point, ma Madiraci manda il parziale ai vantaggi. Nuova palla set per la Sir con l’attacco di Ben Tara, ma Piacenza ribalta il fronte e con il primo tempo di Simon ha questa volta il set point in mano. Semeniuk annulla (26-26). Il muro di Solè su Bovolenta vale un nuovo setpoint Sir, ma Piacenza annulla e Romanò prima firma l’ace del 28-29 poi spreca. Si va avanti punto a punto fino al nuovo setpoint Sir conquistato da Semeniuk con un maniout, ma Ben Tara al servizio spreca. Mandiraci invece firma l’ace del 35-34, poi manda in rete. Il lunghissimo primo set si chiude con l’ace di Kamil Semeniuk. (37-25).

Il secondo set si apre con Oleh Plotnytskyi show dai nove metri e in attacco (5-2). Solè dal centro non sbaglia, la pipe di Semeniuk spinge avanti i Block Devils e la diagonale fulminea di Ben Tara allunga il vantaggio a +5 (11-6). Piacenza recupera una lunghezza con l’ace di Mandiraci, ma è ancora l’opposto tunisino di casa bianconera ad andare a segno e la Sir allunga. Il pallonetto di Simone Giannelli vale il 18-11, Gueye risolve lo scambio lungo del 19-13, ma Loser porta i suoi a quota 20. Plotnytskyi consolida con un attacco fulmineo e Ben Tara aggancia il set point in diagonale (24-17). Il set si chiude con il servizio di Mandiraci che si infrange nella rete (25-18).

Gioco veloce in avvio della terza frazione. Il primo break è di Piacenza con il muro di Simon sull’attacco di Plotnytskyi. Maniout di Ben Tara e attacco di Semeniuk e l’equilibrio è ristabilito. Con due muri perentori i padroni di casa provano l’allungo, ma gli emiliani giocano sulle mani del muro bianconero e Mandiraci colpisce in parallela (10-12). Plotnytskyi riporta i suoi a contatto, Maar va a segno in maniout, ma poi spreca al servizio (14-15). Il giovane schiacciatore turco di casa Gas Sales difende un pallone con un piede e poi chiude lo scambio del +3, ma Perugia recupera e con l’attacco out di Simon si riporta a -1. Gli emiliani invertono di nuovo la rotta e si spingono avanti fino al 17-22. E’ Maar a conquistare il set point con un maniout e il parziale si chiude 19-25.

Perugia parte avanti in avvio della quarta frazione e gli emiliani diventano imprecisi in attacco e al servizio. Lo scambio lunghissimo chiuso dall’attacco di Semeniuk fa esplodere l’urlo del Palabarton Energy. Ben Tara e Plotntyskyi spingono avanti in attacco e maniout, Simon spreca, ma arriva il muro di Maar sull’opposto di casa Sir. Perugia resta avanti ed incrementa il gap; con l’errore al servizio di Bovolenta avanza 20-16. Ben Tara consolida, e Plotnytskyi aggancia il match point. La partita si chiude con l’errore in attacco di Romanò.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA-GAS SALES BLENERGY PIACENZA 3-1

Parziali: 37-35, 25-18, 19-25, 25-18.



ARBITRI

Marco Zavater e Vincenzo Carcione



LE CIFRE

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 18, Solè 12, Loser 6, Semeniuk 13, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Ishikawa, Zoppellari. N.e: Candellaro, Piccinelli (lib), Cianciotta, Herrera, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Romanò 13, Simon 11, Bovolenta 1, Mandiraci 16, Maar 16, Scanferla (lib.), Ricci Andringa, Gueye. N.E. Salsi, Galassi, Loreti, Basso (Lib).

All.Anastasi, vice Rotari.

PERUGIA: b.s.27, ace 5, 46% ric. pos., 23% ric. prf., 52% att., 7 muri.

PIACENZA: b.s.23, ace 6, 44% ric. pos., 21% ric. prf., 46% att., 9 muri.